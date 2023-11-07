Çimsa’dan ABD’de 82 Milyon Dolarlık Yatırım

Global marka olma yolundaki adımlarına devam ettiklerini vurgulayan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Son üç yıldır ana stratejik hedefimiz, operasyonlarımızı optimize etmek ve yerinde üretim yetkinliğimizi arttırarak pazara ve müşterilerimize yakın olmak. Bu kapsamda Sabancı Building Solutions’un 82 milyon dolar yatırım bütçesi ile beyaz çimento operasyonuna ek olarak, aynı coğrafyada gri çimento pazarında da faaliyet göstereceğiz.” dedi.

Sabancı Topluluğu’nun global markası Çimsa, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Çimsa, 9,2 milyar TL ciroya ulaşırken ana ortaklık net karı ise 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Çimsa’nın son üç yıldır stratejik hedefinin yerinde üretim yetkinliğini artırmaya odaklı olduğunu belirten CEO’su Umut Zenar, şirketin bu doğrultudaki yatırımlarına ve 3.çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“2022 yılını başarılı finansal sonuçlarla tamamlamıştık ve bu ivme artarak devam ediyor. Attığımız stratejik adımlar ile global marka olma yolundaki adımlarımıza devam ediyoruz. Son üç yıldır ana stratejik hedefimiz, operasyonlarımızı optimize etmek ve yerinde üretim yetkinliğimizi arttırarak pazara ve müşterilerimize yakın olmak. Bu kapsamda Sabancı Building Solutions’un 82 milyon dolar yatırım bütçesi ile beyaz çimento operasyonuna ek olarak, aynı coğrafyada gri çimento pazarında da faaliyet göstereceğiz. Yılda ortalama 600 bin ton öğütme kapasitesine sahip olacak gri çimento tesisimizin 2025 yılı son çeyreğinde devreye girmesini hedefliyoruz”.

Çimsa’nın son yapılan Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlar alındığını vurgulayan Umut Zenar, “Şirketimizin son yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Sabancı Building Solutions B.V. çatısı altındaki yapı malzemeleri yatırımlarının Şirketimiz bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi yönünde karar alındı. Böylece operasyonel verimliliği arttırırken, yönetim ve kontrol süreçlerini de sadeleştirmiş olacağız. Bu çerçevede, şirketimizin %40 ve ana ortağımız Sabancı Holding’in %60 oranında hissedar olduğu Sabanci Building Solutions B.V.'nin, sermayesinin %10,1'ini temsil eden 18.887.000 adet pay Sabancı Holding'den satın alınarak şirketimizin ortaklık payının %50,1'e çıkarılması planlanıyor.” dedi.