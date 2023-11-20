CHEP, Tedarik Zinciri Trendleri Raporu’nun üçüncüsünü yayınladı

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2023 Küresel Elektrikli Araç Görünümü'ne göre, 2022'de 10 milyondan fazla elektrikli araç satıldı. Elektrikli araç satışlarının 2023'ün sonuna kadar toplam satışların yüzde 18'ini oluşturması beklenirken, aynı kuruluş, 2050'ye kadar Net Sıfır Emisyon Senaryosu‘nu kullanarak bu rakamın 2030'a kadar yüzde 60'a çıkması gerektiğini belirtiyor. Ulaşım elektrifikasyonunun otomotiv tedarik zinciri üzerindeki etkisini inceleyen CHEP de bu kapsamda “Elektrikli Araçların Geleceğini Şekillendiren 6 Paydaş" başlığıyla hazırladığı üçüncü Tedarik Zinciri Trend Raporu’nu yayınladı.

Raporda, elektrikli araçların daha çevreci bir gelecek sunmasıyla birlikte, bu geçişin sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerekliliğine değinildi. Ulaşımda sürdürülebilir elektrifikasyona geçişin tüketicilerde olduğu kadar tedarik zincirinde de çok önemli hale geldiğine vurgu yapıldı. Raporda, özellikle geniş çaplı ulaşım elektrifikasyonunun, tüm paydaşların bir araya gelmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekildi.

“Batarya taşımacılığına değer sağlıyoruz”

Elektrikli araçlar dendiğinde ilk akla gelenin genellikle otomobil üreticileri ve batarya üreticileri olduğuna dikkat çeken CHEP Automotive Kıdemli Ticari Direktörü Şafak Aktekin, “Ulaşımda elektrifikasyona geçişin direksiyonunda, aslında bu işin hedefleri belirleyen ve üretimle ilgili teşvikler sunan hükümetler bulunuyor. Bununla birlikte, madencilik endüstrisi, taşıma ve lojistik sektörü de göz önüne alındığında, elektrikli araçların gelecekteki başarısının gerçekten birçok aktöre bağlı olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Bu noktada CHEP olarak Küresel Batarya İttifakı'ndaki yerimiz büyük önem kazanıyor. Döngüsel otomotiv tedarik zincirleri konusundaki benzersiz bilgi birikimimizle, batarya tedarik zincirindeki parçaların güvenli taşınması konusunda değer sağlıyoruz. Ancak geniş çaplı ulaşım elektrifikasyonu, tüm paydaşların bir araya gelmesi durumunda gerçekleşebilir" dedi.

CHEP’in faaliyetlerine başladığı günden bu yana tedarik zincirinde döngüselliğe katkı sağladığını söyleyen Şafak Aktekin, “Tek yönlü ambalaj israfını ortadan kaldıran 'paylaş ve yeniden kullan' palet ve konteyner havuzlama modeliyle sektöre öncülük ediyoruz. Yeni dönemde yollarda yüzde 100 elektrikli araçlara doğru bir dönüşüme giderken havuzlama konseptimizin sürdürülebilirliğe katkısı daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.