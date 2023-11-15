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Burcu Tombul, Bomi Group Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı

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Burcu Tombul, Bomi Group Türkiye Ülke Müdürü olarak atandı
UPS iştiraki ve sağlık lojistiğinde sektör lideri Bomi Group, Burcu Tombul’un Bomi Group Türkiye Ülke Müdürü olarak atandığını duyurdu.

Eylül 2020’den bu yana Bomi Group’ta Türkiye ve Rusya Finans Başkanı olarak finansal yönetim konularında aktif rol oynayan Burcu Tombul, yeni pozisyonunda finans ve yönetim alanındaki engin tecrübesinden yararlanarak sözleşme yönetimlerini ve iş süreçlerini denetleyecek. Aynı zamanda Bomi Group Türkiye’nin yıllar içinde kurduğu köklü müşteri ilişkilerini sürdürmek ve geliştirmekte etkin rol oynayacak olan Tombul, Bomi Türkiye Genel Müdürü Alen Voskericyan’a bağlı olarak görev alacak.

Bomi Group Türkiye Ülke Müdürü Burcu Tombul, “Yeni görevim için heyecan duyuyorum. Bomi Group ailesinin bir parçası olarak, özveriyle çalışan ekiplerimize liderlik etmeyi, değerli müşterilerimizle güçlü ilişkiler geliştirmeyi ve Türkiye’deki faaliyetlerimizin süregelen başarısına ve büyümesine katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Birlikte, Bomi Group’un sağlık lojistiğinde mükemmellik ve yenilikçilik konusundaki güçlü itibarını sürdürecek ve daha da yükselteceğiz” dedi.

Bomi Group, Burcu Tombul’un tecrübesinin, azminin ve liderliğinin şirketin devam eden başarısına ve büyümesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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