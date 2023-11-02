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Barilla, kadın girişimci sayısını artırmayı amaçlıyor

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Barilla, kadın girişimci sayısını artırmayı amaçlıyor
Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları çerçevesinde tedarikçi portföyündeki kadın girişimci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Barilla Gıda, bu doğrultuda yeni bir adım daha attı. Kadın girişimcileri destekleyen bir kuruluş olan WeConnect Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 15 kadın girişimci ile Barilla Gıda yöneticileri şirketin Bolu fabrikasında bir araya geldi.

Toplumsal cinsiyet farkındalığı programlarını bütünsel bir yaklaşımla yürüten Barilla Gıda, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda iş birlikleri ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerinin bir parçası olarak Barilla Gıda, kadın girişimcileri destekleyen bir kuruluş olan WeConnect Türkiye iş birliğinde kadın tedarikçilere yönelik bir etkinlik hayata geçirdi.

WeConnect Türkiye platformuna dahil olan 15 kadın girişimci, Barilla Gıda yöneticileri ile şirketin Bolu fabrikasında tüm gün süren bir programda buluştu. Etkinlik kapsamında kadın girişimciler, Barilla Tedarik Zinciri Direktörü Murat Bozkurt, Barilla Satın Alma Müdürü Aytaç Köksal ve Barilla Satın Alma Yöneticisi Neriman Günüllü ile bir araya gelerek Barilla’nın çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetleri ve Barilla’da tedarikçi olma kriterleri konusunda bilgilendiler. Yanı sıra, WeConnect Türkiye Ülke Direktörü Nurdan Gündoğdu da platform ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri katılımcılar ile paylaştı. Fabrika turunu da içeren program kapsamında, birebir görüşmeler gerçekleştirilerek kadın girişimcilerin soruları cevaplandı.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları çerçevesinde tedarikçi portföyündeki kadın girişimci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar hayata geçiren Barilla Gıda, kadın girişimcilerle ilişkileri güçlendirerek, onları tedarik zinciri süreçlerinin bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor. Barilla Gıda, iş dünyasının her kademesinde kadının yerini güçlendirme adına öncü adımlar atmaya ve iş birliklerine devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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