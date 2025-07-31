Bambum 81 İlde 100 Bin Fidanla Seferberlik Başlatıyor
Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınları için tek yürek olan milyonlar, fidan dikmek için seferberliğe başladı. Doğaya ve sürdürülebilirliğe verdiği önemle öne çıkan Bambum, 100 bin fidan dağıtımında bulunuyor.
Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Bambum yetkili bayilerinde ücretsiz bir şekilde temin edilecek fidanlarla, Türkiye’nin ormanlık alanları yeniden yaşam bulmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Bambum 11-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Zuchex Fuarı’nda da ziyaretçilere fidan dağıtarak bu anlamlı seferberliği daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
Doğal ve çevre dostu ürünleriyle dikkat çeken Bambum, yalnızca üretim süreçlerinde değil, toplumsal fayda sağlayan projelerde de aktif rol üstlenerek doğa dostu yaklaşımını her alana taşıyor.