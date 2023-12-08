Aria Mia Loberti marka elçisi oldu!

1997'den beri ürün ambalajlarının çoğunda Braille alfabesini kullanan ve engellenebilir körlük için dünya genelinde çalışan marka, görme engeli bulunan oyuncu Aria Mia Loberti ile beraber yol alacak ve Loberti, L'Occitane'ın 2024 yılında marka yüzü olacak.

Aria Mia Loberti, “Provence'e ilk ziyaretim sırasında, L'Occitane'ın dünyamıza ve özgün güzelliği desteklemeye olan bağlılığından ve tüm duyulara seslenebilmesinden derinden etkilendim” derken, L’Occitane Genel Müdürü Adrien Geiger, “Aria'nın marka elçimiz olmasından büyük gurur duyuyorum. Aynı değerleri paylaşıyoruz. Aria ile iş birliğimiz Burkina Faso'daki kadınlara verilen sözümüzü de bünyesinde barındırıyor ve markanın kadınları güçlendirmeye yönelik küresel kararlılığını teyit ediyor” dedi.

Göremediğimiz tüm ışıklar

Yakın zamanda Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) tarafından 2023 TIFF Yükselen Yıldızlarından biri olarak seçilen Aria, Anthony Doerr’ın 45 dile çevrilen ve 15 milyon okuyucuya ulaşan Pulitzer Ödülü kazanan romanı, Netflix’de bir süredir yayında olan “Göremediğimiz Tüm Işıklar”ın dört bölümlük dizi uyarlamasında başrolde.

Yükselen oyuncu, çevresiyle derin bağlantı kurmak için beş duyusunun toplamını kullanarak dünyaya benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Bu, L'Occitane'ın tüketicileri duyusal deneyimler yoluyla güzelliği ve sağlıklı yaşamı keşfetmeye teşvik eden kendi felsefesini ve yaklaşımını harika bir şekilde yansıtıyor. Loberti’nin Shea el kremi posterleri, shea yağının dokunsal doğasına, tüm duyuları uyandırmasına ve elleri nasıl beslediğine ve en önemlisi de Burkina Faso’lu Shea fındığı üreticisi kadınların hikayesine tam bir övgü niteliği taşıyor.

Tüm insanlar hayattaki güzellikleri görebilsin diye

L'Occitane en Provence, tüm bireylerin doğanın sunduğu olağanüstü güzelliği görebilmesi ve deneyimleyebilmesi için fırsatlar sunmaya adeta kendini adadı. 1997'den bu yana kapsayıcılığı savunan L'Occitane, ürün ambalajlarının çoğuna braille alfabesi ekleyerek yasal olarak kör olan veya az gören kişilere yardım ediyor. Marka 20 yılı aşkın süredir dünyanın her yanında L'Occitane Vakfı aracılığıyla önlenebilir körlükle mücadeleye yönelik proje ve girişimleri destekliyor.

Aria'nın sözleri L'Occitane'ın misyonuna olan yakınlığını yansıtıyor: “L'Occitane’ın etik ve sorumlu çiftçilik ve üretime olan bağlılığından hem çevresel adalete hem de işçi haklarına önem vermesinden derinden ilham alıyorum. Provence’a yakın zamanda yaptığım bir gezi sırasında, markanın, tamamen sürdürülebilir organik adil ticaret ilkesi ile shea ağaçları aracılığıyla Burkina Faso'daki binlerce kadını destekleme çabalarını öğrendim.”

Oyunculuk ve yazarlığın yanı sıra, Aria Mia Loberti'nin son zamanlardaki dikkat çekici başarıları konuşuluyor. Rhode Island Üniversitesi'nden üç ana dalda üstün başarıyla mezun olan Loberti, Fulbright Bursu ile Londra Üniversitesi Royal Holloway’den 2021 yılında üstün başarı ile yüksek lisans derecesini aldı ve Penn State Üniversitesi'nde doktora yaptı. Loberti şu anda Birleşmiş Milletler ve BM Uluslararası İnsan Hakları Zirvesi delegesi, BM Kadının Statüsü Komisyonu Gençlik Forumu temsilcisi ve tutkulu bir cinsiyet ve engelli hakları savunucusu.