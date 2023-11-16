Arçelik ve Beko bayileriyle yetkili servisleri umut kentleri ziyaret etti.

Arçelik, deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana, çalışanları, bayileri ve yetkili servislerinden oluşan büyük bir gönüllüler ekibiyle bölgede ihtiyaçların karşılanması için çalışmaya devam ediyor. Yaptıkları bağışların yanı sıra deprem bölgesinde gerçekleştirilen projelerde sahada bizzat görev alarak büyük destek veren Arçelik ve Beko bayi ve yetkisi servisleri, 15 Kasım’da da Umut Kentlere giderek, orada yaşayan kent sakinleriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin her bölgesinden Arçelik ve Beko bayi ve yetkili servisleri Koç Holding’in, Topluluk şirketleriyle birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da kurduğu Umut Kentlerin yanı sıra Arçelik’in bu illerdeki konteyner mağazalarına da dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Arçelik’in Türkiye’nin dört bir köşesine uzanan güçlü bayi ve servis ağının, büyük bir dayanışma örneği göstererek, depremin ilk gününden bu yana Arçelik’in bölgedeki faaliyetlerine de güç kattığını vurgulayan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Yaşadığımız bu büyük felaket, bize ne kadar büyük bir aile olduğumuzu ve zor zamanlarda nasıl bir araya geldiğimizi gösterdi. Deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılaması ve yaraların sarılması için seferber olan bayi ve servislerimize ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ederim. Gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibimiz bölgeye ilk ulaşanlardan biri oldu. Çalışanlarımız, bayi ve servislerimizden oluşan gönüllülerimizle birlikte bölgedeki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle bölgenin ekonomik kalkınması ve istihdamına katkıda bulunmak önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Deprem Bölgesinde Sosyal Yaşamı Destekleyecek Projeler Hayata Geçirildi

Koç Holding’in Adıyaman, Hatay, İskenderun, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere 4 ilde 5 ayrı noktada kurduğu yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli Umut Kentlerde TV, buzdolabı, ocak, klima ve termosifon gibi temel ürünleri sağlayan Arçelik, hijyen ihtiyacının karşılanması için de çamaşırhaneleri hizmete sundu.

Arçelik bölgede özellikle geçlerin ve kadınların istihdamına destek olmak üzere Hatay ve Malatya’da iki çağrı merkezini faaliyete geçirdi. Kadınların mutfakta üretim yaparak, ilerleyen dönemde gelir elde edebilecekleri bir eko sistem oluşturmak hedefiyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da Mutfak Atölyeleri açıldı.

Arçelik, gençlerin ve çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçları için de dört ilde farklı projelere imza attı. Adıyaman ve Malatya’da Umut Kentlerde Dijital Kanatlar Atölyesinde öğrencilere robotik, kodlama eğitimleri veriliyor. Malatya’da başta gençler ve çocuklar olmak üzere tüm kent sakinlerinin yararlanabileceği bir kütüphane hayata geçirildi. Yine Malatya’daki Umut Kent içerisinde okul öncesi çocuk grubuna hizmet verecek olan bir kreş ve oyun odası bulunuyor. Adıyaman Umut Kent’te ise bir bilgisayar odası açıldı. Ayrıca dört ilde de gençlerin ders çalışıp sosyalleşebileceği Arçelik Kafeler bulunuyor.

Malatya’da sağlık çalışanlarının barınma sorununun çözümüne destek olmak için de önemli bir adım atan Arçelik, toplam 550 yatak kapasiteli 2 yurt binasını satın alarak, Malatya İnönü Üniversitesi’ne bağışladı. İnönü Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) iş birliği ile de ‘Vagon Ev Projesi’ni hayata geçirerek, sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu. 90 adet hurda vagon yeniden tasarlanarak, her biri 38 metrekare alana sahip evlere dönüştürüldü. Vagon Kent’e Adıyaman Umut Kent’te olduğu gibi, bu yıl 27 Ağustos’ta hayatını kaybeden Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kozan’ın adı verildi.