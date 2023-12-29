Anadolu Sigorta’nın Düzenlediği Hackathon’un Kazananları Belli Oldu

Hackathon’da ilk ikiye giren projeler, toplam 50 bin TL’lik Pazarama hediye çeki ödülü kazandı. Viki Grubu “AS’lı Robot ve Müşteri Şikayetlerinin Yönetilmesi” projesiyle birinci olurken Blocksure Grubu Blockchain teknolojisi kullanarak “Müşteri Sadakat Programı” projesiyle ikinci oldu.

Yedi yıldır düzenlediği Hackathon etkinliği ile yenilikçi ürün ve fikirleri destekleyen Anadolu Sigorta, bu yıl da müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak projeleri ödüllendirdi. 1-17 Aralık tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenen etkinliğe 146 ekip başvurdu ve ön eleme sonucu toplam 56 takım katılım hakkı kazandı, finalde ise 11 takım sunum yaptı.

Bu yılki etkinlikte geleceğin sigortacılığını belirlemek üzere yazılımcılar, tasarımcılar ve geliştiriciler bir araya gelirken dereceye giren ilk 2 proje toplam 50 bin TL’lik Pazarama hediye çeki ile ödüllendirildi. Ayrıca tüm katılımcılara da Coderspace hediye kiti verildi.

Birinciliği kazanan Viki, müşteri şikayeti sitelerine gelen şikayetleri sınıflandıran bir sistem geliştiren projesi ile 30 bin TL’lik hediye çekine layık görüldü. Blocksure ise Blokchain teknolojisinden faydalanarak sadık müşterilerin Token kullanımıyla özel fırsatlardan yararlanabilmesini hedefleyen “Müşteri Sadakat Programı” projesi ikinciliğiyle 20 bin TL’lik hediye çeki ödülünü kazandı.

“Gençler taze fikirleri ile geleceğin sigortacılık anlayışını belirliyorlar”

Bu yıl da Hackathon’a gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören, artık geleneksel hale gelen Hackathon sayesinde gençlere sigortacılık dünyasında söz hakkı verme şansı bulduklarını aktardı. Gören “Anadolu Sigorta olarak gençlerin sigorta sektöründe farkındalıklarının artmasına ve ilgi alanlarına yönelik kendilerini geliştirmelerine destek olmaya önem veriyoruz. Hackathon etkinliklerimiz de bu iki başlığı bir arada ele alabilmemize imkan sağlıyor. Dijitalleşme alanındaki yatırımlarımızı gençlerle buluştuğumuz Hackathon ile güçlendirerek sektörümüzde değişen müşteri beklentilerini karşılamak için öncü bir rol üstleniyoruz. Hackathon etkinliğimizde bir kere daha gördük ki gençler çok yaratıcı ve taze fikirleri ile geleceğin sigortacılık anlayışını belirliyorlar. Başvuruda bulunan ekiplerin, mentörlerimizin de katkısıyla farkındalık seviyelerinin ve bilgi düzeylerinin arttığını görmek memnuniyet verici. Biz de bir asra yaklaşan köklü şirketimizi, dinamik yaklaşımımız, dijitalleşme alanındaki yetkinliklerimiz ve gençlerin heyecan verici projeleri sayesinde geleceğe taşıyacağız. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, kazananların başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.