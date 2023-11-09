Alarko Holding, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 4 milyar TL kâr seviyesine ulaşt

Alarko Şirketler Topluluğu, 2023 yılına yaptığı girişimlerin sonuçlarını alarak 3. çeyrekte konsolide kârını istikrarlı şekilde büyütmeye devam etti. Üçüncü çeyrek konsolide kârı 4 milyar TL seviyesine ulaşan Topluluk’un, ilk 9 ay konsolide kârı ise 9 milyar TL seviyesine ulaşırken yaklaşık %19’luk artış yakaladı. Sene başından bu yana kontrollü devam eden ticari harcamalar, yüksek hassasiyetle takip edilen nakit akışı ve riskten korunma girişimlerinin proaktif bir şekilde uygulanması finansal yapıyı ve kârı desteklerken Topluluk’un yüksek hassasiyetle sürdürdüğü faaliyetleri başarılı finansal sonuçlar ile taçlandı.

2023 başında öne çıkarılan ve Alarko Şirketler Topluluğu’nun 2030 vizyonunun yapı taşlarından biri olarak konumlandırılan tarım ve gıda sanayisinde büyüme ivme kazanırken bu kapsamda seracılık faaliyetlerini geliştirme motivasyonu da devam etti.

Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz

Topluluğun dokuz aylık finansal başarısını değerlendiren Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız, “Mikrogranül tesisimizin önümüzdeki aylarda devreye girmesiyle gübrecilik faaliyetlerinin finansallar üzerindeki etkisini de ayrıca göreceğiz. Gıda Sanayi hamlemiz ve tohumculuk sektörüne girişimiz ile bu alanlarda kurumsallaşmayı desteklemeye, Türkiye’ye değer katmaya ve bütün paydaşlarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Farklı sektörler özelinde çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Yıldız, üzerinde uzun zamandır çalıştıkları havacılık sektörüne giriş niyetini beyan ettiklerini ifade etti: “Bu alanda özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarında dönüşüm ve modifikasyon yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işlerini kapsamasını hedeflerken, 2025 yılı itibariyla bu alanın da Alarko’ya ek bir değer yarattığına şahit olacağız.”

Sosyal faydayı merkezine alan iş modelleri geliştiriyorlar

Alarko Holding olarak sürdürülebilirliği uzun vadeli bir değer yaratma aracı olarak gördüklerinin altını çizen Yıldız, tüm Grup şirketlerinde ve yapacakları yeni yatırımlarda uzun vadeli çevresel ve sosyal faydayı merkezine alan iş modellerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını belirtti ve ekledi: “Geleceğe Değer olarak belirlediğimiz sürdürülebilirlik mottomuz kapsamında ‘Gezegen’, ‘İnsan ve Kültür’ ve ‘Dijital Dönüşüm ve İnovasyon’ başlıklarında hedeflerimizi ve stratejilerimizi belirledik. Bu kapsamda hazırladığımız Alarko Holding Sürdürülebilirlik raporunu da tüm paydaşların bilgisine sunuyoruz.”