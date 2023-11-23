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Alarko Carrier 10. Kez İhracatta En Başarılılar Arasına Girdi

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Alarko Carrier 10. Kez İhracatta En Başarılılar Arasına Girdi
Alarko Carrier, 2022 yılında gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriyle İklimlendirme Sanayicileri İhracatçılar Birliği (İSİB) tarafından İhracatın Liderleri ödül töreninde “En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klima İhracatı Yapan Firma” kategorisinde birinci sırada yer alarak 10. yılda da ödüle layık görüldü.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından, Türk İklimlendirme Sektörü’nün 2024-2028 yılı yol haritasının belirlendiği, yıl içinde yaşanan önemli idari ve ticari gelişmelerin üyeler ile paylaşıldığı İklimlendirme Sektörü Hedef “2028” Strateji Çalıştayı Antalya’da gerçekleştirildi. İSİB’in İhracat Liderleri Ödül Töreni kapsamında dereceye giren firmaları ödüllendirdiği etkinlikte Alarko Carrier, “En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klima İhracatı kategorisinde en fazla ihracat Yapan Firma” olarak ödüle layık görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, “Başarılı ihracat performansımızın ortaya koyduğu sonuçlarla 10 yıldır, en fazla ihracat yapan şirketler arasında yer alıyoruz. Bu yıl bir kez daha İSİB tarafından ödüle layık görülmekten son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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