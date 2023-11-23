Aksigorta Hatıra Ormanı İzmit’ten Sonra Manisa’da Yeşeriyor

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, bir yandan da doğaya ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu anlayışla Aksigorta, mayıs ayında her bir çalışanı adına Ege Orman Vakfı’na 10.000 adet fidan bağışında bulunarak, İzmit Taşköprü ağaçlandırma sahasında Aksigorta Hatıra Ormanı oluşturmuştu. Şimdi ise Manisa’da 10.000 fidan bağışıyla, Manisa Yunt Dağı’nda Aksigorta Hatıra Ormanı oluşturulması sağlandı.

Aksigorta’nın Manisa’daki Hatıra Ormanı açılışına Aksigorta çalışanlarının katılımının yanı sıra İzmir ve Manisa acenteleri, Aksigorta İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül ve Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Perihan Öztürk de katıldı.