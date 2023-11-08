AgeSA, Üçüncü Çeyrekte 1.055 Milyon TL Kara Ulaştı

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. BES ve hayat sigortası pazarında istikrarlı büyümesini sürdüren AgeSA, fon büyüklüğü ve prim üretiminde özel sektör şirketleri arasında liderliğini korudu. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde BES’te yüzde 102 büyümeyle 118 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. Hayat ve ferdi kaza sigortasında ise 5,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Yasal Finansal Raporlama Standartları’na (SFRS) göre, AgeSA’nın 2023 yılı üçüncü çeyrek net dönem kârı ise 1.055 milyon TL oldu.

“Hedefimiz yılı yüksek büyüme hızıyla kapatmak”

2023 yılının üçüncü çeyreğinde de hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ettiklerine dikkat çeken AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Hem BES’te hem de hayat ve ferdi kaza üretiminde artan bir ivmeyle yukarı doğru bir performans sergiliyoruz. Fon büyüklüğü ve prim üretiminde özel sektör şirketleri arasındaki liderliğimizi koruyoruz. BES’te müşterilerimizin yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için fon çeşitliliğimizi artırırken fon danışmanlığı hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hayat sigortası alanında da farklı riskleri kapsayan, esnek ve yenilikçi ürünlerimizle performansımızı artırıyoruz. Hedefimiz bu başarıyı sürdürerek yılı büyümeyle kapatmak” dedi.