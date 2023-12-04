Afrika ve Hindistan’a çiğköfte yedirtecek

Ulusal Franchise Derneği’nin (UFRAD) tesciliyle, “Türkiye’nin Avrupa’da En Çok Restoranı Olan Markası” unvanını taşıyan Çiğköftem, Afrika ve Hindistan pazarını da çiğköfte ile tanıştırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Almanya’nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Franchise Expo Fuarı’nda rekor seviyede franchise başvurusu alan Çiğköftem, bahsi geçen 2 pazarda 2024 yılında şubeleşmeye başlamayı hedefliyor.

Çiğköftenin yanı sıra ürün gamında, Vegan İçli Köfte, Falafel, Yaprak Sarma gibi ürünler de bulunan Çiğköftem’in CEO’su Nezif Emek, “Ürün gamımız, sağlıklı ve pratik beslenmek isteyen tüketicilerin yanı sıra vegan-vejetaryen hedef kitleye de hitap ettiği için büyüme hızı yüksek olan bir pazarda faaliyet gösteriyoruz. Dünyadaki vegan nüfusu 2023’te 80 milyonu aşmış durumda. Türkiye Vegan Birliği'nin V-Label Almanya Ofisi tarafından yapılan Proveg International raporuna göre; küresel bitki bazlı gıda sektörünün 2027 yılına kadar 74 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve yıllık büyüme oranının da yüzde 12 bandında olacağı tahmin ediliyor. Ürün gamımız ve ürün sunum şeklimizle bu pazarda farklı bir alternatif olan markamızın, ilerleyen yıllarda daha da hızlı bir büyüme trendinde olacağının sinyallerini şimdiden görüyoruz. Almanya’daki fuarda, vegan ve vejetaryen nüfusu 500 milyonun üzerinde olan Hindistan ile büyük bir potansiyel barındıran Afrika pazarı için prensip anlaşmalarını tamamladık. Önümüzdeki 5 yıl içinde Afrika ve Hindistan’da 50 şube açmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin gastronomi elçisi olarak fuarda ev sahipliği yaptı…

Franchise Expo Germany Fuarı’nın tarihinde, bu yıl ilk kez Türkçe gerçekleşen “Almanya’da Franchising - Serbest Meslek İçin Umut Verici Bir Yol” başlıklı oturumda konuşmacı olarak ev sahipliği yapan Çiğköftem, attığı her adımla hem sektörün hem de Türkiye’nin önünü açmaya devam ediyor. Hem Türk lezzetlerinin hem de çiğköfte sektörünün uluslararası pazarda başarı elde etmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çiğköftem’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güner ve CEO’su Nezif Emek, fuardaki stantta Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Ticaret Ateşesi Yusuf Yerkel ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Frankfurt Başkanı Ferruh Parmaksız’ı ağırladı ve yeni ticari fırsatları değerlendirdiler.

Türkiye, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan’da 440’tan fazla şubesiyle faaliyet gösteren Çiğköftem, Franchise Expo Germany Fuarı’nın Danışma Kurulu’nda yer alarak Türkiye’yi temsil eden tek marka oldu.