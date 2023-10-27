Açık Mutfak Vestel Müşteri Hizmetleri’ne ödül getirdi

Vestel Müşteri Hizmetleri, sürdürülebilir gelecek için iş dünyasının ekonomik, çevresel ve sosyal etki yaratan projelerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ‘Çalışan Katılımı’ kategorisinde ödül aldı. Vestel Müşteri Hizmetleri, her yıl 16 farklı kategoride dağıtılan ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen ödüllerde, multidisipliner inovasyon ekibi ‘Açık Mutfak’la ödüle layık görüldü.

Açık Mutfak ekibi, Vestel Müşteri Hizmetleri’nde inovasyon, yenilenme ve yaratıcılık kültürünü desteklemek, fikir üretilen ortamlar tasarlamak, moderasyon ve kolaylaştırıcılık ile tüm fikir üretme süreçlerini güçlendirmek, metotlar ile geliştirmek ve yaygınlaştırmak, projelerin sonuç odaklı ve çevik şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 2017 yılında kurulmuştu.

Açık Mutfak ekibi, her yıl 12 ila 15 kişiden oluşan yeni bir ekiple çalışmalarını yürütüyor. Üst yönetimle yapılan değerlendirme sonucunda oluşturulan Açık Mutfak ekibi, vizyoner, yenilikçi, iletişim gücü yüksek, organizasyon yönetimine ve takım çalışmasına yatkın, multifonksiyonel kişiler arasından seçiliyor.

Kurulduğu günden bu yana pek çok çalıştay ve fikir yarışması düzenleyen Açık Mutfak Ekibi, 2022’de TİK TAK projesi ile 900 yenilikçi fikir geliştirdi, 2023’ün ilk yarısında ise 575 yenilikçi fikir ortaya çıkarttı. 2023’te Açık Mutfak faaliyetleriyle üretilen fikir sayısı Vestel Müşteri Hizmetleri’nde üretilen tüm fikirlerin yüzde 57’sini oluşturuyor.

Vestel Müşteri Hizmetleri, Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde daha önce 2019 yılında da ‘Fikirler Fora’ fikir üretim platformu ile yine ‘Çalışan Katılımı’ kategorisinde ödül almıştı.