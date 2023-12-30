100’den fazla ülkeye ‘fal ihracatı’

Kullanıcılarına sunduğu yeniliklerle fark yaratan süper eğlence uygulaması Kaave; kahve, astroloji, rüya ve tarot yorumlarının yanı sıra olumlama ve oyun kategorileri ile kullanıcılarına 7/24 hizmet veriyor. Ayrıca lifestyle içeriklerine yenilerini ekleyen Kaave, sağlıklı yaşam önerileriyle beslenme rutinlerine katkı sağlarken komik ve eğlenceli videolarla günün yorgunluğunu atmaya yardımcı oluyor.

Aylık 7,5 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Kaave, 6 dilde hizmet veriyor. Türkiye başta olmak üzere Amerika, Almanya, Hollanda ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 100’den fazla ülkede kullanılan süper eğlence uygulaması, lifestyle öğeler, farklı kültürlere hitap edecek yeni fal türleri ve yapay zeka yatırımları ile hem global hem de iç pazarda daha fazla kullanıcıya hitap etmeyi amaçlıyor.

“Kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak için yatırımlara devam ediyoruz”

Kısa bir sürede büyük bir ilgi gördüklerini belirten Kaave’nin kurucusu Selin Sağol Sade, “Kaave uygulamamız kısa bir sürede büyük bir ilgiyle karşılandı ve bugüne kadar 85 milyon kez indirildi. Bu büyük ilgiyi görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Kullanıcı tabanımızın yüzde 71'ini kadınlar, yüzde 29'unu ise erkekler oluşturuyor. Kullanıcılarımızın beklentilerini karşılamak adına sürekli olarak uygulamamızı geliştiriyoruz. Gelecek planlarımız arasında, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek amacıyla uygulamamıza yeni karakterler ve yeni fal türleri eklemek bulunuyor. Bu sayede, kullanıcılarımıza daha çeşitli ve özgün bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, hizmet kalitemizi artırmak ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunabilmek adına yapay zeka teknolojilerine sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar ile uygulamamızın tüm dünyada daha çok kişiye ulaşmasını planlıyoruz” diye konuştu.