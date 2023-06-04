Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, yurt dışında iki yabancı ile yaptığı bir konuşmayı paylaştı. Bu konuşmada, sohbet ettiği kişilerin Başkan Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesiyle yaşadıkları mutluluğa değinen Sinan Akçıl, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Erdoğan, biz Müslümanların hakkını savunan, bizi ezmeye çalışanlara kafa tutan bir adam olarak tekrar seçildi. Bu, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı."

"Bugün Fas'ta bir şoför ağabeyimizle konuştum, ve 2 gün önce Paris'te bir mekan sahibi bana aynı şeyi söyledi: 'Biz çok mutluyuz, çünkü biz Müslümanların haklarını savunan, bizi ezmeye çalışanlara kafa tutan bir lider kazandı.' Bu gerçekten önemli bir detay ve dünyada böyle bir etki olduğunu gösteriyor... Söylemek istedim."

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi