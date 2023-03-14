18-35 yaşları arasında, depremden etkilenerek ailesini, evini veya işini kaybetmiş gençler ile onların istihdamına katkı sağlamak isteyen şirketleri buluşturan #Seninleyiz seferberliği kapsamında, bugüne kadar 500’den fazla şirket ve 7000’i aşkın depremden etkilenen genç harekete geçti.

Youthall’un seferberlikle ilgili yaptığı açıklamaya göre; gençler arasında en fazla talep Hatay’dan gelirken, başvuru yapan gençlerin büyük çoğunluğu ya üniversite mezunu ya da üniversite eğitimini sürdürüyor. Youthall CEO’su Emre Aykan; “Depremden etkilenen gençler, aslında geleceklerine yatırım yapan, iyi bir meslek hayali kuran, o güne kadar uğruna çalıştıkları planları olan bireyler. Bu hayallerinin 6 Şubat tarihinde sona ermediğini göstermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

7000’in üzerinde genç, istihdam seferberliği için harekete geçti

Gençlerin kariyer platformu Youthall, 500’ün üzerinde şirketle 7000’den fazla gencin bir araya getirdiği istihdam seferberliğine dair güncel verileri paylaştı. Açıklamaya göre; Youthall’da oluşturdukları özgeçmişlerinde depremden etkilendiğini beyan eden gençlerin %45,8’inin 20-25 yaş aralığında. %41,7’sinin üniversite mezunu, %54,1’inin ise üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler olduğu gözlemleniyor.

Gençler arasında yazılım mühendisliğine talep yüksek

#Seninleyiz kapsamında özgeçmişinde depremden etkilendiğini beyan eden gençlerin %20,5’i Hatay, %15,2’si Malatya, %12,9’i Antep, %11,8’ü Adana ve %7,2’si Kahramanmaraş illerinden oldu. Birçok pozisyonda istihdam alanı sunan proje kapsamında 300’den fazla ilan açıldığını belirten Youthall, teknoloji ve mühendislik pozisyonlarına yoğunluk olduğunu belirtiyor. Verilere göre, açılan ilanların %12,8’i yazılım mühendisliği, %11,3’ü Ar-Ge ve üretim, %10,9’u satış ve pazarlama, %9,6’sı da genel başvuru ilanlarını kapsıyor. Sektörel olarak ise %22,4 ile perakende, %18,9 ile hızlı tüketim, %13,6 ile bilişim ve %9,8 ile otomotiv sektörü öne çıkıyor. Aralarında Canon, Colin’s, Kordsa, L'Oréal, Siemens ve Vestel gibi şirketlerin de olduğu 500’ün üzerinde gönüllü şirket; projeye destek vererek gençlere istihdam olanağı sağlayabildikleri için memnuniyetlerini dile getiriyor.

Youthall, tüm gençlere ulaşana kadar #seninleyiz demeye devam edecek

Seninleyiz seferberliği kapsamında hem şirketlerden hem de gençlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ve yollarının uzun olduğunu belirten Youthall CEO’su Emre Aykan şu açıklamada bulundu: “Hep beraber yapabileceklerimizin artık daha da farkında olarak depremden etkilenen gençlere yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki, önümüzde yaralarımızı hep birlikte sarmak için uzun bir dönem var. Hiç olmadığı kadar birbirimize destek olmamız gereken bu günlerde, gençlerin hayatına dokunmak isteyen daha çok şirketi ve kurumu bu seferberlik hareketine katılmaya davet ediyoruz. Youthall olarak sadece bu proje ile depremden etkilenen gençlere değil, uzun yıllardır tüm gençlere hep ‘seninleyiz’ diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bundan sonraki süreçte de gençlerin kariyer yolculuklarında yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu sebeple, depremden etkilenerek hayatını yeniden kurmaya çalışan gençlerin bizlerle iletişime geçmeye, Youthall üzerinden yayınlanan iş ve staj ilanlarına ve kurumların sunduğu burs, eğitim ve mentorluk gibi fırsatlara başvurularını yapmaya devam etmelerini istiyoruz.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ