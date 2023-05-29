6 Ekim 2022 tarihinde çıkan Redmi Note 12T Pro'nun özellikleri nelerdir? Temel özellikleri, tasarım ve pil özellikleri nelerdir? Redmi Note 12T Pro Türkiye fiyatı nedir? Detaylar haberimizde...
XİAOMİ Redmi Note 12T PRO Temel Özellikleri
-Ölçüleri: 163.1 x 75.9 x 8.6 mm / 205 gram
-Ekran: 6.67 inç / 1220 x 2712 piksel / 446 ppi
-Video: 4320p 8K UHD
-1 adet 20 MP ön kamera
-3 Adet - 200 + 8 + 2 MP arka kamera
-RAM / Hafıza: 8 GB - 12 GB / 128 GB - 256 GB
-8 Çekirdek / 3.19 GHz
-Android 12 işletim sistemi
XİAOMİ Redmi Note 12T PRO Tasarım Özellikleri
-Boy (Yükseklik): 163.1 mm
-En (Genişlik): 75.9 mm
-Kalınlık: 8.6 mm
-Ağırlık: 205 gram
-Renk Seçenekleri: Siyah, gümüş ve mavi
-Toza ve suya dayanıklılık
-Parmak izi özelliği
XİAOMİ Redmi Note 12T PRO Pil Özellikleri
-Pil Kapasitesi: 5000 mAh
-Pil Tipi: Lityum polimer (Li-Po)
-19 Dakikada, 120 W. Kablosuz Hızlı şarj özelliği
XİAOMİ Redmi Note 12T PRO Fiyatı
XİAOMİ Redmi Note 12T Pro Türkiye satış fiyatı, 24.023,00 TL'dir.
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