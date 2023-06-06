Kısa adı ESOK olan Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü’nün 2010 yılından bu yana organize ettiği Odunpazarı ESOK Rally, bu yıl 09-11 Haziran tarihlerinde 71 otomobil ve 142 sporcunun katılımıyla Eskişehir’de düzenleniyor. Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası üçüncü ayağı olan organizasyon, 09 Haziran 2022 Cuma günü saat 20.30’da Odunpazarı Evleri meydanında yapılacak olan seremonik start ile başlayacak.



10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Eskişehir Atatürk Stadyumu’nda yer alan servis alanından başlayacak ilk ayak, 4 özel etabın ardından saat 16.32’da yine servis alanında son bulacak. Rallinin ikinci günü ise 11 Haziran Pazar günü saat 10.00’da başlayarak, 4 özel etabın ardından saat 17.17’ den itibaren ESPARK önündeki finiş seremonisi ve ödül töreni ile tamamlanmış olacak.



Eskişehir öncesinde Burak Çukurova 52 puanla şampiyonada lider durumda yer alırken, onu 50 puanla Ümit Can Özdemir ve 27 puanla Uğur Soylu takip ediyor. Markalarda Castrol Ford Team Türkiye ve Takımlarda GP Garage My Team ilk sırada yer alırken, historic ralli klasmanında Ömer Gür ve Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası’nda ise Kemal Çetinkaya ilk sırada yer alıyor.