QNB Finansbank iştiraki ve Türkiye'nin lider leasing şirketlerinden biri olan QNB Finansleasing’in yeni Genel Müdürü Osman Taş oldu. Daha önce QNB Finansbank Perakende Krediler Tahsis ve Politikalar Direktörü olarak görev yapan Taş, 20 yılı aşkın bankacılık tecrübesi ile kariyerine QNB Finansleasing Genel Müdürü olarak devam edecek. QNB Finansleasing eski Genel Müdürü Metin Karabiber ise QNB Finansleasing Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

Yüksek kârlılık, yüksek büyüme oranları ve verimlilik açısından leasing sektöründeki lider şirketler arasında yer alan QNB Finansleasing’in yeni Genel Müdür’ü Osman Taş oldu. 20 yılı aşan bankacılık tecrübesine dayanan bilgi birikimini yeni görevinde de devam ettirecek Taş’ın, pek çok bankacılık faaliyetleri hakkında uzmanlığı bulunuyor.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Osman Taş, çalışma hayatına 1999 yılında Esbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Taş, 2002-2008 yılları arasında Teftiş Kurulunda Uzman İç Denetim Müdürü olarak başladığı QNB Finansbank kariyerinde; 2008-2012 yılları arasında Ticari ve Kobi Yakın İzleme Kredileri Bölüm Müdürü, 2012-2015 yılları arasında Perakende Krediler Yakın İzleme Bölüm Müdürü, 2015-2021 yılları arasında Perakende Krediler Kanuni Takip Direktörü ve 2021-2022 yılları arasında da Perakende Krediler Tahsis ve Politikalar Direktörü olarak birçok farklı pozisyonda görev yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi