Porsche Mission X, firmanın 75. yıl hediyesi olarak karşımıza çıkıyor. İleride seri üretime geçme potansiyeli bulunan bu tamamen elektrikli konsept, Porsche'nin kendi kendine bir armağanı olarak değerlendiriliyor. "Hypercar" sınıfına konumlandırılan araç, tasarımıyla direkt olarak yollara çıkabilecek bir yapıya sahip.

Mission X, Nürburgring Nordschleife pistinde sokağa çıkabilecek en hızlı seri üretim otomobil olma hedefini taşıyor. Koenigsegg One:1 ile benzer güç/ağırlık oranına ve 911 GT3 RS'den daha fazla yere basma kuvvetine sahip olması hedeflenen bu canavar, dikkat çekici performansıyla ön plana çıkıyor.

Motor özellikleri hakkında henüz spesifik bilgi paylaşılmamış olsa da seri üretim versiyonunda 1.500 beygire kadar çıkması beklenen tamamen elektrikli araç, iç tasarımıyla da fütüristik bir görünüm sunuyor. İki kişilik konsept kokpitinde üç farklı şık ekran ve yarım direksiyon bulunuyor. İnanılmaz görünen koltuklar, iki tonlu bir kokpit alanında konumlandırılmış durumda.

Porsche Mission X, geliştirilmiş 900-volt şarj sistemine sahip olduğu belirtiliyor. Taycan Turbo S'den iki kat daha hızlı şarj edilebileceği ifade edilen araç, şarj konusunda iddialı bir performans sunuyor.

Porsche'nin 75. yılını kutlamak için özel olarak hazırlanan Mission X konsepti, otomobil tutkunları arasında heyecan uyandırıyor. Seri üretime geçip geçmeyeceği ve daha fazla teknik detaylar ise merakla bekleniyor

