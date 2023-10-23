Türkiye kendi Hamas'ını mı yaratacak?

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, İsrail-Hamas savaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti. Çömez, "Türkiye'de milyonlarca mülteci var. Bunların hangi gruba mensup olduğunu bilmiyoruz. Türkiye saatli bomba ihbarı barındıran bir ülke haline geldi, yarın neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren Çömez, İsrail-Hamas savaşına ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çömez, parti olarak söz konusu savaşa insan hakları penceresinden baktıklarını ve savaşın her türlüsünü lanetlediklerini belirtti.

İsrail'in savaş suçu işlediğini ifade eden Turhan Çömez, "Bu bir katliam, İsrail eline geçirdiği uluslararası diplomatik güçle dediğim dedik diyor. İsrail'in şu an yapmış olduğu şey insan haklarına ve savaş hukukuna aykırı. Bunu ancak terörizmle açıklayabiliriz. İsrail'in şu andaki planı, Gazze'nin kuzeyindeki alanın boşaltılması ve burada yer altında tünellerinde saklanan Hamas üyeleriyle mücadele etmek. Ve tabii ki etnik temizlik yaparak bu bölgeyi ele geçirmek." diye konuştu.

Çömez ayrıca, Türkiye için de kritik bir uyarıda bulunarak "Sınırımızın hemen güneyinde de facto yapılar kuruluyor ve bu Türkiye için çok büyük bir güvenlik tehdidi" dedi.

"TÜRKİYE YARIN NEYLE KARŞILAŞACAĞINI BİLMİYOR"

Gazeteci Canan Kaya, canlı yayın sırasında Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve HÜDA PAR ortaklığında düzenlenen mitingi hatırlatarak Çömez'e "Türkiye kendi Hamas'ını mı yaratıyor?" sorusunu yöneltti.

Çömez ise kendisine yöneltilen bu soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Türkiye'de milyonlarca mülteci var. Bunların hangi gruba mensup olduğunu bilmiyoruz. AKP rejimi bu sürece Türkiye'nin güvenliği perspektifinden değil, ensar ve muhacir perspektifinden baktı. Şu anda Türkiye saatli bomba ihbarı barındıran bir ülke haline geldi, yarın neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz."