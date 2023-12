94’ten sonra Şişli’ye kadın başkan mı geliyor?

Şişli Belediye Başkanlığı için yarışa katılan Linda Gözde Karasu, ilçenin geleceği için büyük umutlar vaat ediyor. Karasu, Şişli'nin sosyal ve kültürel yapısına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Halkçı belediyecilik anlayışıyla kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı planlayan Karasu, Şişli halkının mutluluğunu ve refahını öncelik olarak belirliyor.

Karasu, "Şişli'nin her köşesini, her sokağını, her insanını düşünerek, onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik projeler geliştireceğiz" diyerek, Şişli'yi daha yaşanabilir, daha yeşil, daha modern bir ilçe yapmak için var gücüyle çalışacağını ifade etti. Adaylığını duyurduğu açıklamada, Şişli'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyarak modern bir belediyecilik anlayışını benimseyeceğini belirtti.

Linda Gözde Karasu'nun Şişli Belediye Başkanlığına seçilmesi durumunda, 1994 yılından bu yana ilçenin ilk kadın belediye başkanı olacak. Bu, Şişli'nin siyasi tarihinde önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor. Şişli, daha önce Fatma Girik ve Gülay Aslıtürk gibi güçlü kadın liderlerin yönetiminde önemli gelişmeler yaşamıştı. Karasu'nun potansiyel başkanlığı, bu tarihi mirası devam ettirme ve Şişli'nin kadın liderlik geleneğini yeniden canlandırma fırsatı sunuyor. Karasu'nun adaylığı, Şişli'nin siyasi ve sosyal dinamiklerinde önemli bir değişim işareti olarak görülüyor ve bu, önümüzdeki seçimlerde Şişli halkının kararını belirleyecek önemli bir faktör olabilir.

LİNDA GÖZDE KARASU KİMDİR?

Linda Gözde KARASU, 1987 yılında Erzincan'da doğdu. Eğitim hayatı dolu dolu bir profil olan KARASU, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Adalet Bölümü'nden mezun oldu. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Dış Ticaret ve Pazarlama Bölümü'nü kazanmış; ancak buradaki eğitimini tamamlamamıştır. Daha sonra Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Ulusal İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başlamıştır.

Müjdat Gezen Sanat Okulu mezunu olan Karasu, iki yıl boyunca özel tiyatrolarda sahne aldı. Bir dönem köşe yazarlığı, gazetecilik yaptı ve sanat&siyaset konulu tv programları sundu. 2020-2021 sezonunda idari hakimlik sınavlarına hazırlık süreci oldu; ancak aktif siyasetçi olduğu için bu alanda ilerleyemedi. Fransızca eğitimi alan Karasu, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyüdü.

Pandemi döneminde, İstanbul'daki özel hastanelerde hizmet veren bir COVID laboratuvarı kurarak işletti. Ayrıca, özel sektörde bilinen kitabevlerinde yöneticilik yaptı ve 2011-2015 yılları arasında Taksim'de emlak ofisi işletti.

Toshiba Genel Müdürlüğü'nde çalışma deneyimi de bulunan Karasu, çeşitli alanlarda edindiği geniş bilgi birikimi ve deneyimleriyle dikkat çekmektedir. Şişli Belediye Başkanlığı adaylığı ile siyasi kariyerine yeni bir boyut kazandıran Karasu, Şişli'nin geleceği için çalışmaya devam etmektedir.