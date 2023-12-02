Ösen, engellilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgili bir soru önergesi verdi. Soru önergesine DEVA Partisi İzmir İl Başkan Yardımcısı İlknur Peder de katkı sundu.

‘Yalnızca 3 Aralık günü değil, her gün engelli yaşamı üzerine kafa yorulmalı’

Hayatlarını tek başına idame ettiremeyen engelli vatandaşlarımıza yönelik atılması gereken adımları özetleyen Ösen, şu ifadeleri kullandı:

“Bakım hizmetleri ve sosyal yardımların yeterliliğiyle ilgili toplum tarafından aydınlatılmayı bekleyen hususlar bulunmaktadır. Bakım merkezleri yerine kendi evlerinde kalmak isteyen fakat maddi durumu yardımcı bir personel istihdam etmeye yetmeyen bakıma muhtaç engelli bireylerin aile bireylerine bağımlı kalmadan ve diğer insanlarla eşit koşullarda hayatına devam etmek istemesi en doğal haklarıdır.

Engelli bireyler için evlerin hapishane olmaya zorlanmadığı bir hayatı kurmak için toplumsal paradigma değişimine ihtiyaç vardır. Yalnızca 3 Aralık günü değil, yılın her günü engelli yaşamı üzerine kafa yorulmalıdır.”

Ösen, TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

1. Mevcut resmi-özel rehabilitasyon ve bakım merkezlerinde bakıma muhtaç engelli bireylere destek olmak için çalışan personel sayısı kaçtır? Personeller hangi şartlar altında bakıma muhtaç engelli bireylerin ikametgahlarında doğrudan hizmet sunmaktadır?

2. İçinde bulunduğumuz yıl, mevcut resmi-özel rehabilitasyon ve bakım merkezleri tarafından görevlendirilmiş kaç personel kaç haneye doğrudan hizmet götürmüştür? Personeller, haftanın kaç günü, kaç saatlik sürelerde ve hangi hizmetleri sunmaktadır?

3. Yararlanabilecek uygun bakım merkezi bulamayan ve maddi durumu yardımcı bir personel istihdam etmeye yetmeyen bakıma muhtaç engelli bireylerin aile bireylerine bağımlı kalmadan ve diğer insanlarla eşit koşullarda hayatına devam etmek istemesi durumunda gündelik hayatlarına destek vermek amacıyla hangi çalışmalar yürütülmektedir?

4. 1948 yılında ülkemizde de kabul edilmiş İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 28. Maddesinde yer alan “Herkesin bu bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır” ibaresinde sunulmuş toplumsal şartlar, ülkemizde engelli bireylerimiz için sağlanmış mıdır? Evde bakım hizmeti ya da özel/resmi rehabilitasyon merkezlerinde sunulan şartlar engelli bireylerimizin hayatlarını özgürce yaşayabilmelerine imkân sağlamakta mıdır?