Üreticiler emeklerinin karşılığını alamadı

Soru önergesinin gerekçesinde tarımsal girdi fiyat endeksindeki değişime dikkat çeken Nermin Yıldırım Kara, “Üretimde ton başına destek verilmemesi, taban fiyat uygulamasının uygulanmaması ve artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerimiz mağduriyet yaşamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerine göre; bir önceki aya kıyasla yüzde 2,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 33,13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 56,87 artış göstermiştir. Süreklilik kazanan bu maliyet artışlarına katlanan narenciye üreticileri ise emeklerinin karşılığını alamamıştır. Narenciye üretimi açısından özellikle Hatay ilimiz büyük önem taşımaktadır. Narenciye emek yoğunluğu yüksek olan bir sektördür. Ancak 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremler neticesinde barınma sorunu çözülememiş ve özellikle Dörtyol ilçemizde mevsimlik işçi bulunamadığı için hasat yapılamamıştır.” dedi.

KREDİ ÖDEMELERİ ERTELENMELİ

Tarımsal krediler için erteleme talep eden Hatay Milletvekili, “Narenciye üreticilerimizin neredeyse tamamı Ziraat Bankası’ndan tarımsal kredi kullanmaktadır. Devlet sübvansiyonlu ve senelik olarak verilen bu krediler, narenciye satım zamanında geri ödenmektedir. Ancak yukarıda sayılan sebeplerle, narenciye üreticimizin mahsulü dalında kalmıştır. Narenciye üretimimizin önemli bir kısmının deprem bölgesinde yapıldığı da göz önünde bulundurularak; üreticilerimiz aldıkları krediler açısından 1 senelik erteleme beklemektedir.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevaplaması istemiyle şu soruları iletti: “Mahsulü dalında kalan depremzede narenciye üreticilerimizin Ziraat Bankası’ndan aldığı devlet sübvansiyonlu kredilerin ödeme döneminin ertelenmesine dair herhangi bir planlamanız mevcut mudur? Narenciye üretimi açısından zarar eden çiftçilerimiz için yeni kredi imkanlarına dair çalışmalar yürütülmekte midir? Bakanlığınızın, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte narenciye üreticilerimizin sorunlarına çözüm üretilmesi için ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma mevcut mudur? İhracat yapan firmaların çiftçilere ödeme yapmasında kolaylık sağlanması için özel kredi oranları düşünülmekte midir?”

ÜRETİCİYİ TOPRAĞA KÜSTÜRMEYİN

Önemli oranda mahsulün dalında kaldığını hatırlatan Yıldırım Kara, “Ton başına teşvik ve taban fiyat uygulaması talebini birçok kez dile getirdik. Maalesef doğru zamanda önlemler alınmadı. Depremin yarattığı ortamla beraber hasadı toplayacak mevsimlik işçi dahi bulunamadı. Hal böyle iken narenciye üreticimizden kredi ödemesi beklemek bir sonraki üretime dahil olmayın demekle eş değer olacaktır. Ayrıca, Hatay ve Adana’yı düşündüğümüzde, deprem bölgesi için narenciye üretimi özel olarak desteklenmelidir. Kredi ertelenmesinin yanı sıra başka somut çözümler de düşünülüp düşünülmediğini merak ediyoruz.” dedi.