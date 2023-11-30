​​​​​​​CHP'den Hatay için deprem raporu

CHP Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, oluşturulan Hatay İli Deprem Sonrası Sağlık Sorunları Raporu’nu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya bizzat vererek, bölgedeki sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini de iletti.

CHP Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz’ın bölgede gerçekleştirilen ziyaret ile ilgili açıklamaları şöyle;

“Yaşanan büyük deprem sonrası Hatay’daki sağlık sorunlarını yerinde incelemek üzere 22 23 Kasım 2023 tarihlerinde Hatay’da bir çalışma gerçekleştirdik. Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan İskenderun’da depremin üzerinden neredeyse on ay geçmesine rağmen 6-20 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yüzlerce sağlık emekçisi, doktor, eczacı, diş hekimi ve on binlerce vatandaşımızla Hatay en büyük kayıpları yaşayan illerden biridir. Hatta Antakya Defne’nin neredeyse yok olduğu izlenmiştir.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE TİCARİLEŞMENİN AĞIR BEDELLERİ

Yaptığımız incelemede Sağlıkta dönüşüm ve ticarileşmenin ağır bedellerinin Hatay’da deprem sonrası en acı şekilde yaşandığına tanık olduk. En büyük kaybın da 1. Basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde ortaya çıktığını gördük. Yıkılmış durumdaki yüzlerce aile sağlığı merkezi sonrası, Aile Hekimleri 21 metre karelik konteynırlarda çakıl taşı dökülmüş toprak zeminde, yağmur, çamur içinde hasta ve yakınlarının bekleyecek kapalı bir alanı olmadan sağlık hizmeti vermeye çalışıyorlar. Aşılama, gebe ve bebek izlemi, aile planlaması ve kadın sağlığı hizmetleri de oldukça aksamış durumdadır.

Antakya ve Defne de 2. basamak tedavi edici sağlık hizmetleri Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi dışında maalesef verilemiyor. Yeni yapılan Defne Hastanesi poliklinik ve acil dışında henüz hizmete girmemiş ve doğum, ameliyat, sağlık raporu, kronik hastalık izlemi için vatandaşlarımız şehir dışındaki hastanelere gitmek zorunda kalıyorlar.

ÇEVRESEL ETMENLER YENİ HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Çevresel olarak enkazların kaldırılmasında usule aykırı bir şekilde çalışıldığı için ortaya çıkan tozlar ve tespit edilen asbest nedeniyle ileride KOAH, AC kanseri ve Mezotelyoma gibi hastalıklarla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

1. BASAMAK SAĞLIK SİSTEMİ KAMUCU YAKLAŞIMLA YENİDEN DÜZENLENMELİ

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sağlık hizmetinin tarafı olan meslek odaları, sendikalar ve STK’larla diyalog içinde demokratik bir yönetim anlayışının oluşturulmasını; sağlıkta özelleştirme ve 1. Basamak sağlık sisteminin gözden geçirilerek kamucu bir yaklaşımla yeniden yapılandırılmasını öneriyoruz. Ayrıca 2. basamak hastanelerin bir an önce hizmete girmesi içinde ivedilikle hareket edilmesi gerekmektedir.

PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLATILMALIDIR

Deprem sonrası yaşanan kayıplara bağlı gecikmiş yas ve post travmatik stres sendromu ile bozulan toplumsal ruh sağlığı konusunda psiko-sosyal destek çalışmaları başlatılmalıdır.

DİRENÇLİ KENTLERİN YANI SIRA DİRENÇLİ SAĞLIK SİSTEMİDE İNŞA EDİLMELİDİR

Deprem, sel, savaş gibi afet durumlarında dirençli kentlerin yanı sıra dirençli sağlık sisteminin inşa edilmesinin ne kadar yaşamsal olduğu yaşanan bu büyük deprem sonrası ortaya çıkmıştır.

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’yla Hatay’da gözlemlediğimiz sağlık sorunları ve çözüm önerilerimizi içeren ayrıntılı ve uzun bir görüşme gerçekleştirdik hazırladığımız raporu kendilerine sunduk.

Hatay’ın büyük deprem sonrası ortaya çıkan sağlık sorunlarının acilen çözülmesini bekliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak konunun daimi takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum.”

EK 1 : HATAY İLİ DEPREM SONRASI SAĞLIK SORUNLARI RAPORU