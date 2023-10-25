Saadet, Gelecek ve HÜDA-PAR ittifak kuruyor!

Genel seçime Millet İttifakı ile giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile seçime Cumhur İttifakı ile katılan HÜDA-PAR, İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrasında Filistin paydasında buluştu. Filistin meselesinde ortak karar alan ve 15 Ekim tarihinde Yenikapı’da ortak miting düzenleyen üç siyasi partinin kurmayları, yerel seçimlerde ittifak için görüşme yapıyor.

Elips Haber’e göre parti organlarının başlattığı görüşmeler, yoğun bir şekilde sürüyor. Üç siyasi partinin nihai kararını, birçok partinin belediye başkanı adayını açıklayacağı aralık ayından önce vereceği belirtiliyor.

İttifak için açık kapı bırakılmıştı

14-28 Mayıs seçimlerinden sonra yerel seçim hazırlıklarına başlayan partilerden gelen açıklamalar, yerel seçimlere ‘kendi adaylarımız ile gireceğiz’ yönünde olsa da Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve HÜDA-PAR, ittifaka açık kapı bıraktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada “Tüm il ve ilçelerde kendi adaylarımız olacak ama doğru bir anlaşma üzerine ittifaka da hazırız. Yeter ki adayımız doğru kişi olsun. Önceliğimiz Saadet Partisi'nden yanadır. Bizim amacımız doğru çalışma yürütecek adaylar çıkarmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu’nun ittifak açıklamasının bir benzeri de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan gelmişti. Karamollaoğlu, “Bazı yerlerde dirsek teması olabilir” açıklamasıyla yerel seçimlerde ittifaka açık kapı bırakmıştı.

Genel seçime Cumhur İttifakı ile giren ve 4 milletvekili çıkaran HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ise, yerel seçimlerde ittifaka yeşil ışık yakan isimlerden olmuştu. Yapıcıoğlu, "Tek başımıza girecekmişiz gibi çalışmalarımız devam ediyor. Ama bu şu demek değildir. 'İttifaklara kapı kapandı, ittifaklar bitti' demek değildir. Mümkünse, şartlar elverirse ittifaklar da olabilir, olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: https://www.elipshaber.com/kulis-saadet-gelecek-ve-huda-par-yerel-secimlerde-ittifak-yapacak