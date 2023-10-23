Gürer: Milyarlar yandaşlara akıyor

KÖİ ödemelerinin, bütçe için yeni bir karadelik olma yolunda ilerlediğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu projelere 2024 yılında ise 162 milyar lira ödeme yapılacağının tahmin edildiğini aktardı.

TÜRKİYE BÜTÇESİ İÇİN YENİ KARA DELİK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yap-işlet- devret ve yap-kirala-devret gibi projelerin, Türkiye bütçesi için büyük bir kara delik olma yolunda ilerlediğini söyledi.

BU YIL 103 MİLYAR ÖDENDİ,

SENEYE 162 MİLYAR ÖDENECEK

Siyasi iktidarın, KÖİ projeleri için ‘Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak’ diye savunduğunu anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2023 yılında bugüne kadar 103 milyar lire ödenen bu projeler için 2024 yılında 162 milyar lira, 2025 yılında 240,8 milyar lira ve 2026 yılında ise 270,2 milyar lira harcanacağının tahmin edildiğini aktardı.

ŞEHİR HASTANELERİ BÜTÇEYİ YUTUYOR

Yap-işlet-devret modeliyle Karayolları tarafından otoyol ve köprüler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden Avrasya Tüneli için trafik garantilerinin ödendiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sağlık Bakanlığı bütçesinden ise yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan şehir hastaneleri için şimdiden 100 milyarın üzerinde harcama yapıldığına dikkat çekti.

OTOYOL VE KÖPRÜLERE 73,8 MİLYAR LİRA

2024 yılında bütçeden Avrasya Tüneli için 4,9 milyar lira, otoyol ve köprüler için 73,8 milyar lira, şehir hastaneleri için de 26,1 milyarı hizmet bedeli, 57,5 milyarı da kira bedeli olmak üzere toplam 98 milyar lira ödeneceğini aktaran Gürer, KÖİ projeleri için gelecek yıl ödenecek paranın 162 milyar liranın üzerinde olduğunu anlattı.

KONUT KİRALARI YÜZDE 25, ŞEHİR HASTANESİ KİRALARI YÜZDE 107,7

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, siyasi iktidarın, konut kiralarındaki artışı “fahiş” diye nitelendirip iki yıldır yasayla yüzde 25’le sınırlandırıldığına dikkat çekerek, “Ancak diğer taraftan baktığınızda önemli bir bölümü yandaş şirketlere yaptırılan şehir hastanelerinin kira artışı geçen yıla göre yüzde 107,7 oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“Hani vatandaşın cebinden te kuruş çıkmayacaktı?” diye soran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Öyle anlaşılıyor ki, yap –işlet-devret ya da yap-kirala-devret gibi uygulamalara ödenen paralar, önümüzdeki yıllarda bütçemiz için önemli bir kara delik olacak” ifadelerini kullandı.