Esen: Yerel yönetimlerde kadınların sayısı artmalı

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, yerel yönetimlerde kadınların sayısını arttırmaya yönelik başlattıkları “Yerelde Kadına Yer” kampanyasının detaylarını açıkladı. Esen, partisi ve siyasi görüşü fark etmeksizin bütün kadınları çevrimiçi bilgilendirme toplantılarına katılmaya davet etti.

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, DEVA Partisi olarak yerel yönetimlerde kadın sayısını arttırmaya yönelik başlattıkları ve geçtiğimiz günlerde ilk çevrimiçi toplantısını yaptıkları “Yerelde Kadına Yer Var” kampanyasına illşkin detayları ve kampanyanın önemini TBMM’de düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Proje ile daha çok kadının, yerel yönetimler yani belediyelerde karar ve yönetim süreçlerine etkin katılımını hedeflediklerini belirten Esen, “Amacımız, kadın ve çocukların güncel sorun ve ihtiyaçlarının yönetim süreçlerine kadın gözüyle, farkındalığıyla aktarılması ve etkin, uygulanabilir çözümler üretilmesi.” dedi.

Yerel yönetimlerin vatandaşa hizmet sunan taraf olması sebebiyle, toplumsal cinsiyete duyarlı, adaletli dağılımı sağlamanın da projenin bir diğer amacı olduğunu ifade eden Esen, “Bu sayede yerel yönetimlerde hizmetlerin etki ve verimliliğini artırmak ve yerel yönetimlerde hizmet sunulacak bütçenin dengeli, hakkaniyetli dağılımının sağlanmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

2022 nüfus verilerine göre toplam nüfusumuzun yaklaşık yarısının kadın olmasına rağmen yerel yönetimlerde kadın sayısının oldukça az olduğunu vurgulayan Elif Esen, şu ifadeleri kullandı:

‘Cumhuriyet tarihi boyunca 32 bin erkek belediye başkanımızın yanı sıra sadece 150 kadın belediye başkanı olabilmiş’

“Türkiye'de 81 il, 922 ilçe, 394 belde, 31.963 mahalle, 18.329 köy bulunmaktadır. Peki, Türkiye’de Cumhuriyet tarihi boyunca kaç kadın kaç erkek belediye başkanımız olmuş biliyor musunuz? 32 bin erkek belediye başkanımızın yanı sıra sadece 150 kadın belediye başkanı olabilmiş. Tam 213 kat fark var.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, bugün ülkemizde yerel yönetim seçimlerinde seçilenlerin sadece %3,9'u kadınlardan oluşmaktadır. Bu durum, toplumumuzda eğitim, sosyal alan ve ekonomide yaşanan sorun ve eşitsizliklerin bir karnesi adeta.”

‘2019 yerel seçimlerinde kadın belediye başkanı oranı %2,8’de kaldı’

“Son yerel yönetimler seçimi 2019’da yapıldı. 8.257 belediye başkan adayından sadece 652’si kadın olabildi. (%7,89) Seçim sonucunda ise 81 ilin sadece 4'ünde kadın belediye başkanı seçildi. 2019 YSK seçim sonucu verilerine göre; 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde il, ilçe, beldelerden toplamda 44 kadın belediye başkanı seçildi. Ancak tartışmalı süreçler sonrasında başkanlığı onaylanan 39 kadın göreve devam edebildi. Yani sonuçta; 1359 belediye başkanlığından 39 kadın ile oran %2,8’de kaldı. Meclis üyelerinde ise sayı 20.743’te %11 oranı ile 2.283 kadın meclislere girdi.

İlçe bazında bakıldığında; Toplam 973 ilçe belediye başkanlığından 37’si kadın yani %3,8. Yine ilçe meclis üyelerinde benzer bir tablo ile %12,3 oranı ile 2.174 kadın belediye meclislerinde yer alabiliyor. Toplam 386 belde belediye başkanlığından ise sadece 2’si kadın yani %0,5. Beldelerde yine kadın oranı ve sayısı düşüşe geçiyor ve %3.1 oranı ile 109 kadın meclis üyesi olabiliyor.

İl genel meclislerinde ise tablo, toplam 1272 il genel meclis üyesinin %3.7’si ile 48’i kadın olarak gerçekleşiyor. Mahalle ve köy muhtarlarına baktığımızda toplam 50.292 muhtardan da sadece 1071 kadın muhtar olabildi. Yine oran diplerde ve sadece %2,14. Bu arada YSK kayıtlarına göre kadın seçmen sayısının oranı erkek seçmen oranından fazla, onu da belirtelim.”

‘Kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik üzerine çalışılması gerekiyor’

“Bu oranlar bize kadınların siyasete, yerel yönetimlere aktif katılımının hala yeterli olmadığını, alınması gereken çok yol olduğunu göstermektedir. Yerel yönetimlerde kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlik üzerine, emek harcanması, çalışılması gerekiyor. Çünkü doğrudan vatandaşa hizmet sunulan ve devasa bütçelere sahip olan belediyeler hakkaniyetle yönetilmesi gereken alanlar. İyileşme sağlanabilmesi için de yerel yönetim politikalarının toplumsal cinsiyet perspektifinde desteklenmesi, güçlendirilmesi gerekiyor. Her alanda olduğu gibi, hatta daha da elzem olarak; liyakat ve insan ilişkilerindeki üstün becerilerin karar süreçlerinde tartışılmaz önemi olduğuna inanıyoruz. Bu açıdan bakıldığında da konuyu, sadece kadın ya da sadece erkek olarak ele almanın ve adaylıkta desteklemenin doğru bir yaklaşım olmayacağının da farkındayız.”

Elif Esen, kampanyaya ilişkin merak edilenlerle ilgili şöyle konuştu:

“DEVA ailesi olarak ‘yalnız değilsiniz’ diyeceğiz”

“İstiyoruz ki ülkemizi, ilimizi, ilçemizi yöneten kurullarda daha çok kadın olsun. Böylece; kadınların, kız çocuklarının, tüm insanların sorun ve ihtiyaçlarına daha etkin çözümler getirelim, daha fazla denetim mekanizması kuralım.

Kadınları kampanyamızla destekleyelim, yürüdükleri zorlu yolda ışık olalım, cesaret verelim.

Elbette aile ve yakın çevre desteği çok önemli ama biz de DEVA ailesi olarak yanlarında olacak ve ‘yalnız değilsiniz’ diyeceğiz. Yürüdükleri yolda teknik ve duygusal dayanıklılıklarını güçlendireceğiz. Paylaşım platformlarımızı aktif tutarak hem fiziki hem de dijital platformların sağladığı yakınlaştırma avantajı ile desteğimizi sürdüreceğiz.”

‘Hangi partiden, hangi görüşten olurlarsa olsunlar, toplantılara katılabilirler’

“İlk bilgilendirme toplantımızı 26 Kasım Pazar akşamı gerçekleştirdik. Genel Sekreterimiz Sayın Sanem Oktar’ın, Seçim İşleri Başkanımız Sayın İdris Şahin’in, Saha Koordinatörümüz Sayın Bahar Kayserilioğlu’nun da katılımları ve bilgilendirmeleri ile Kadın Politikaları Başkanlığı’nda süreci yürütüyoruz.

Başta da belirttiğim üzere, liyakat sahibi, şahsiyet sahibi, gelecek vaat eden genç kadınlar yahut birikimi göz dolduran kadın arkadaşlar… Yerel seçimde parlasınlar istiyoruz. Adaylığı yaşasınlar, bu yolda desteklensinler, bilgilensinler, yalnız olmadıklarını, buraya sıkı bir vurgu yapmak istiyorum: Hangi partiden, hangi görüşten olurlarsa olsunlar DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı öncülüğünde Yerelde Kadına Yer Var kampanyasının seçim ve adaylık bilgilendirme toplantılarına katılabilirler, ne kadar çoğalırsak o kadar mutlu oluruz.”

‘Bu ülkenin kadınları memleketini dünyaya örnek hale getirecek, hem de her şeye rağmen’

Konuşmasını tamamlarken Psikiyatr Prof. Dr. Vamık Volkan’ın bir röportajındaki ‘Türkiye’nin geleceği kadın siyasetçilerin ve bir kadın liderin elinde değişecek ve güzelleşecek’ sözlerine değinen Elif Esen, “Ben ve yol arkadaşlarım, DEVA Partisi’nin tüm kademeleri biliyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılında biz kadınların ellerinde çok ilerilere taşınacak. Mustafa Kemal Atatürk’ün de öngördüğü gibi bu ülkenin kadınları memleketini dünyaya örnek hale getirecek, hem de her şeye rağmen.” diye konuştu.