Otomobil Devi Kia'dan O SUV Modeline Beklenmedik Hamle! Stonic Modeli Fiyatı Tam 310 Bin TL Düştü!

Kia Stonic, B-SUV segmentindeki güçlü rakiplerine rağmen üstün satış performansını sürdürüyor. Kia Stonic'in baz donanım seviyesinde yer alan 100 beygir gücündeki 1.4 litrelik benzinli motor ve tam otomatik şanzıman kombinasyonu, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir sürüş deneyimi sağlıyor. Motorun sağladığı güç, aracın performansını artırırken, tam otomatik şanzıman ise sürüş konforunu en üst düzeye çıkarıyor.

Yakıt Verimliliği ve Düşük İşletme Maliyetleri

Kia Stonic, yakıt verimliliği ve düşük işletme maliyetleri ile öne çıkıyor. Bu özellikler, Stonic’i tercih edenler için büyük avantajlar sunuyor. Ekonomik bir SUV arayışında olan tüketiciler için yapılan ciddi fiyat indirimleri, Kia Stonic’i B-SUV segmentinde rekabetçi bir konuma taşıyor. Sunulan bu indirimler, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederek satış rakamlarına olumlu yansıyor ve Kia Stonic’in pazarda güçlü bir yer edinmesini sağlıyor.

Kia Stonic’in Donanım ve Konfor Özellikleri

Kia Stonic, sadece uygun fiyatıyla değil, sunduğu donanım ve konfor özellikleriyle de dikkat çekiyor. Geniş iç hacmi, ergonomik koltukları ve modern teknolojik donanımları, hem sürücüler hem de yolcular için konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Gelişmiş güvenlik özellikleri de Stonic’i aileler için güvenilir bir seçenek haline getiriyor.

Estetik Tasarım ve Renk Seçenekleri

Kia Stonic’in dış tasarımı, dinamik ve modern çizgileriyle dikkat çekiyor ve yollarda fark edilmesini sağlıyor. İç tasarımda ise yüksek kaliteli malzemeler ve kullanıcı dostu düzen, konforlu ve keyifli bir sürüş ortamı sunuyor. Kullanıcıların kişisel tercihlerine göre seçim yapmalarına olanak tanıyan geniş renk seçenekleri, Stonic’in cazibesini artırıyor.

Kia Stonic Fiyat Listesi ve Paket Seçenekleri

Kia Stonic’in farklı donanım paketleri ve fiyatları, tüketicilere geniş bir yelpaze sunuyor:

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 1.114.000 TL

1.114.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool: 1.174.000 TL

1.174.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool Plus: 1.274.000 TL

1.274.000 TL Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 1.164.000 TL

1.164.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Business Plus: 1.344.000 TL

1.344.000 TL Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance: 1.214.000 TL

1.214.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance: 1.274.000 TL

1.274.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Elegance Plus: 1.394.000 TL

1.394.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Prestige Plus: 1.430.000 TL

Kia Stonic, sunduğu özellikler, estetik tasarım, performans ve uygun fiyat avantajlarıyla B-SUV segmentinde öne çıkmaya devam ediyor. Hem şehir içi kullanımlar hem de uzun yolculuklar için ideal olan bu araç, geniş kullanıcı kitlesine hitap eden seçenekleriyle dikkat çekiyor. Kia Stonic ile siz de konforlu ve keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz.