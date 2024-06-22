Türkiye'nin Gözdesi Dacia Duster: 2024 Haziran Sonu Fiyat Listesi ve Detayları!

Türkiye'de araç sahiplerinin en çok tercih ettiği modellerden biri olan Dacia Duster, 2024 Haziran sonu fiyat listesiyle dikkat çekiyor. Sıfır araç piyasasında sürekli güncellenen fiyat listeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor ve Dacia Duster'ın yeni fiyatları büyük ilgi görüyor.

2024 Dacia Duster Fiyat Listesi ve Artan Talep

Son dönemde sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat artışları, Dacia Duster fiyat listesini daha da merak edilen bir konu haline getirdi. Haziran ayının sonuna yaklaşırken, "Haziran sonu Dacia Duster fiyat listesi" arama motorlarında sıkça aranan bir terim haline geldi. Bu yeni fiyat listesi, özellikle sıfır kilometre araç almak isteyenlerin ilgisini çekiyor ve Dacia bayilerinde bu yeni fiyatlarla satışlar başladı.

Dacia Duster Modelleri ve Fiyat Detayları

Dacia Duster, farklı motor seçenekleri ve donanım paketleriyle geniş bir yelpazede sunuluyor. İşte 2024 Haziran sonu itibariyle Dacia Duster modellerinin fiyatları:

Dacia Duster Expression ECO-G 100 bg: 1.177.900 TL

1.177.900 TL Dacia Duster Expression TCe 150 bg EDC: 1.271.000 TL

1.271.000 TL Dacia Duster Essential TCe 150 bg EDC: 1.211.000 TL

1.211.000 TL Dacia Duster Essential TCe 150 bg 4x4: 1.401.000 TL

1.401.000 TL Dacia Duster Expression TCe 150 bg 4x4: 1.443.000 TL

1.443.000 TL Dacia Duster Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.555.000 TL

1.555.000 TL Dacia Duster Journey TCe 150 bg EDC: 1.315.900 TL

1.315.900 TL Dacia Duster Extreme TCe 150 bg EDC: 1.366.900 TL

1.366.900 TL Dacia Duster Journey Blue dCi 115 bg 4x4: 1.624.000 TL

Dacia Duster'ın Avantajları ve Yeni İmkanlar

Dacia Duster, sunduğu fiyat-performans oranıyla Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih ediliyor. Özellikle yeni motor seçenekleri ve donanım paketleri, aracın her türlü ihtiyaca uygun hale gelmesini sağlıyor. Sıfır kilometre Dacia Duster almak isteyenler için sunulan bu yeni fiyatlar, müşterileri ikna etmeye yeterli olup olmadığı merak edilen bir konu.