Toyota'dan Egea Fiyatına Sıfır Corolla! Toyota Corolla Fiyatı Kısa Süreliğine 300 Bin TL Düştü!

Toyota ve Fiat, Türkiye'deki otomobil pazarında önemli bir yer tutuyor. Özellikle Fiat Egea Sedan ve Toyota Corolla Sedan modelleri, tüketiciler arasında büyük ilgi görüyor. Bu makalede, bu iki popüler modelin fiyatlarını ve özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Fiat Egea ve Toyota Corolla: Hangi Model Daha Avantajlı?

Fiat ve Toyota, Türkiye'deki otomobil devleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda açıklanan fiyat listeleri, bu iki markanın rekabetini daha da kızıştırdı. Özellikle Toyota'nın yenilenen Corolla 2024 model yılı 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu, kampanyalı fiyatıyla dikkat çekiyor. 1.225.000 TL’den satışa sunulan bu model, Fiat Egea Sedan'ın bazı versiyonlarından bile daha ucuz.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi (2024 Model Yılı)

Fiat Egea Sedan, uygun fiyatı ve çeşitli donanım seçenekleriyle dikkat çekiyor. İşte 2024 model yılı için güncel fiyat listesi:

1.4 Fire 95 HP Fiyatı: 1.007.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 969.900 TL Şanzıman Tipi: Manuel Yakıt Tipi: Benzinli

1.3 M.Jet 95 HP Fiyatı: 1.185.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.143.900 TL Şanzıman Tipi: Manuel Yakıt Tipi: Dizel

1.6 M.Jet 130 HP DCT Fiyatı: 1.353.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.305.900 TL Şanzıman Tipi: Otomatik Yakıt Tipi: Dizel

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Fiyatı: 1.447.900 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.437.900 TL Şanzıman Tipi: Otomatik Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli



Toyota Yenilenen Corolla Sedan Fiyat Listesi (2024 Model Yılı)

Toyota Corolla, özellikle yenilenen versiyonlarıyla otomobil severlerin ilgisini çekiyor. 2024 model yılı için güncel fiyat listesi ise şu şekilde:

1.5 Vision Plus Multidrive S Fiyatı: 1.346.500 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.225.000 TL

1.5 Dream Multidrive S Fiyatı: 1.429.000 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.364.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S Fiyatı: 1.512.500 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.447.500 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S Fiyatı: 1.615.000 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.550.000 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S Fiyatı: 1.727.500 TL Kampanyalı Fiyatı: 1.662.500 TL



Fiat Egea mı Toyota Corolla mı?

Toyota Corolla'nın bazı versiyonlarının Fiat Egea'nın bazı modellerinden daha uygun fiyatlı olması, bu iki marka arasındaki rekabeti artırıyor. Hem fiyat hem de donanım açısından değerlendirdiğimizde, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre seçim yapmaları önem taşıyor.

Fiat Egea, uygun fiyat ve çeşitli motor seçenekleri sunarken, Toyota Corolla yenilikçi teknolojiler ve güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Her iki model de Türkiye otomobil pazarında güçlü bir konumda bulunuyor ve tüketicilere geniş bir yelpazede seçenekler sunuyor.