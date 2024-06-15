Otomobil Devi Toyota'dan Piyasayı Yerinden Sallayacak Kampanya! Toyota Corolla Fiyatı 500 Bin TL İndirime Girdi!

Toyota, otomobil piyasasını canlandıracak yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanya, Toyota Corolla’nın zaten uygun olan fiyatlarını daha da çekici hale getiriyor.

Toyota Corolla Satın Almanın Avantajları

Toyota’nın bu özel kampanyası, yüksek kalite ve performans arayanlar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ekonomik ve fonksiyonel bir araç arayışında olanlar için kaçırılmaması gereken bir teklif. İşte sıfır kilometre Toyota Corolla satın almanın avantajları ve bu sürecin detayları…

ÖTV'siz Satışların Cazibesi

Sıfır kilometre bir otomobil almanın en ekonomik yolu, ÖTV’siz satışlardan geçiyor. Birçok otomobil üreticisi çeşitli indirimler sunarken, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) olmadan yapılan satışlar, alıcılar için büyük bir maliyet avantajı sağlıyor. Ancak bu avantajdan faydalanmak için belirli şartları karşılamak gerekiyor. ÖTV muafiyeti, yüzde 90 ve üzeri engelli vatandaşlar için geçerli. Engelli bireyler, engellilik oranlarına göre değişen ÖTV indirimlerinden yararlanabiliyor.

ÖTV Muafiyetinin Kuralları

ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için aracın fiyatının belirli bir limitin altında olması gerekiyor. Örneğin, seçilecek aracın liste fiyatı 1.591.200 TL’yi aşmamalı. ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar beş yıl boyunca satılamaz. Bu kural, araçların spekülatif amaçlarla kullanılmasını önlemek için konulmuştur. Eğer araç satılırsa, ödenmemiş ÖTV tutarı devlete geri ödenir.

Kaçırılmayacak Toyota Corolla Fırsatı

Toyota Corolla, dünya genelinde en çok satan ve en güvenilir otomobillerden biri olarak biliniyor. ÖTV muafiyeti sayesinde bu model, daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Örneğin, Toyota Corolla’nın 1.5 Dream Multidrive S modeli kampanya öncesinde 1.429.000 TL’ye satılırken, kampanya ile birlikte bu fiyat 1.364.000 TL’ye düşüyor. ÖTV muafiyeti uygulandığında ise fiyat 761 bin TL’ye kadar inebiliyor. Bu, sıfır kilometre bir Toyota Corolla sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip bir teklif.

Toyota Corolla ile yollarda yeni bir başlangıç yapmaya hazır olun. Bu fırsatı kaçırmayın ve hemen Toyota bayilerine uğrayın!