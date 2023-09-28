Yerli Otomobil TOGG Fiyatına Rekor Zam! Fiyatı Resmen İki Katı Oldu

Otomotiv sektörü yazarı Emre Özpeynirci, Türkiye'nin kendi yerli otomobili olan Togg'a ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bu gelişme, otomobil tutkunlarını yakından ilgilendirecek gibi görünüyor. İşte detaylar:

Togg Kredilerine Yeni Bir Faiz Artışı

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, kamu bankalarının Togg'a özel taşıt kredilerinin faiz oranlarını artıracağını duyurdu. Bu artış, otomobil almak isteyenler için önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Ağustos ayının sonunda %0,99 olan faiz oranı, 2 Ekim itibarıyla %1,59'a yükselmişti. Ancak Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere göre, 2 Ekim'den itibaren bu faiz oranı %2,11'e çıkacak. Bu da demek oluyor ki, Togg kredisi kullanmak isteyenler aylık ödemelerinde artışla karşılaşacaklar.

Kredi Ödeme Tablosundaki Değişiklikler

Faiz oranındaki bu yeni artış, özellikle uzun vadeli kredi alanları etkileyecek gibi görünüyor. Örneğin, 820 bin TL kredi için 36 ay vadeli bir hesaplamayı ele alalım. Faiz oranının artmasıyla aylık ödeme miktarı 32.518 TL'den 36.800 TL'ye yükselecek. Toplam ödeme ise 1 milyon 170 bin 622 TL'den 1 milyon 326 bin TL'ye çıkacak. Bu da demek oluyor ki, son faiz artışıyla uzun vadeli kredi kullananlar araçları için ekstra bir maliyetle karşı karşıya kalacaklar.

Togg'a Olan Talep ve Teslimatlar

Ağustos ayının sonunda teslim edilen Togg sayısı 3400 adede ulaşmıştı. Ancak Eylül sonuna doğru bu sayının 6 bin adede yükselmesi bekleniyor. Bu da, Togg'a olan talebin arttığını ve daha fazla kişinin bu otomobili satın almak istediğini gösteriyor.

Ancak bu talep artışıyla birlikte gelen faiz artışı, 14 bin kişinin bekleme sürecini ve kaparo verme durumunu etkileyebilir. Uzun vadeli kredi kullanmayı düşünenler, daha fazla faiz ödeyerek araç sahibi olma maliyetiyle karşılaşacaklar.