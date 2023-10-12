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Yeni Kampanyalarla Renault Megane Sedan Daha Ucuz! 12 Ekim 2023 Güncel Fiyatlar

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Yeni Kampanyalarla Renault Megane Sedan Daha Ucuz! 12 Ekim 2023 Güncel Fiyatlar
Türkiye'de Renault Megane Sedan ile sıfır kilometre araç sahibi olun! Ekim ayı kampanyalarıyla 58.000 TL'lik indirim fırsatını yakalayın. Renault Megane Sedan, 1.031.000 TL'den başlayan fiyatlarla sizin olabilir. 250.000 TL kredi desteği ile hemen sahip olun! Kaçırmayın!

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil pazarı hızla hareketleniyor. Araç sahibi olma hayali kuranlar için şimdi harika fırsatlar ve özel fiyatlar sunuluyor. Bu fırsatları değerlendirenler, çok daha uygun koşullar altında sıfır araç sahibi olma şansına erişebiliyorlar.

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RENAULT MEGANE SEDAN İndirimi

Türkiye içindeki otomobil pazarının liderlerinden biri olan Renault, Ekim ayı kampanyalarını duyurdu ve bu ayın yıldızı Renault Megane Sedan oldu. Megane Sedan, Renault'un klasikleşmiş ve değerli modellerinden biridir ve Ekim ayında bu araç için büyük bir indirim ve kampanya başlattı.

Megane Sedan'ın en düşük donanım seçeneği için büyük bir indirim açıklandı. Normalde 1.089.000 TL'ye satılan bu araç, Ekim ayı boyunca 58.000 TL'lik bir indirimle 1.031.000 TL'ye sahip olunabilecek.

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Yeni Fiyat Listesi!

Renault Megane Sedan için güncel fiyat listesi şu şekildedir:

  • Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg: 1.031.000 TL
  • Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.164.000 TL
  • Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.179.000 TL
  • Renault Megane Sedan Touch 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.205.000 TL
  • Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.363.900 TL
  • Renault Megane Sedan Icon 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.276.000 TL
  • Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.435.000 TL

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250.000 TL Kredi Fırsatı!

Bununla da sınırlı kalmıyor, Renault Megane Sedan'ı almak isteyenlere firma tarafından 250.000 TL'lik kredi desteği sunuluyor. Bu krediyi kullanan müşteriler, 781.000 TL'yi peşin ödeyerek sıfır kilometre Renault Megane Sedan'a sahip olabilirler. Renault, sürücülere hem büyük bir indirim hem de cazip finansman seçenekleri sunarak sıfır araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Hemen bir Renault Megane Sedan'a sahip olmak için bu fırsatı kaçırmayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

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