Volkswagen T-Cross Fiyatını Yüzde 17 Düşürdü! İşte Eylül Ayı Volkswagen T-Cross Yeni Fiyatı..

Türkiye'nin otomobil pazarında önemli bir yere sahip olan Volkswagen T-Cross, B-SUV segmentindeki başarılı performansını sürdürüyor. Şık tasarımı ve geniş iç hacmi ile dikkat çeken bu kompakt SUV, ülkemizde üç farklı donanım paketi seçeneği ile tüketicilere sunuluyor.

Volkswagen T-Cross'un başlangıç fiyatı oldukça cazip bir seviyede, sadece 1.113.300 TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleri ile kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sunuluyor. Özellikle giriş seviyesinde sunulan 1.0 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonu, performans ve yakıt ekonomisi açısından tatmin edici bir deneyim sunuyor.

Volkswagen T-Cross, sadece fiyatıyla değil, iç mekanı ve bagaj hacmiyle de öne çıkıyor. Geniş iç mekanı ve 455 litrelik bagaj hacmi günlük kullanımda ve seyahatlerde büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir tercih olma özelliğini taşıyor.

Güvenlik ve sürüş asistanı özellikleri açısından da zengin olan T-Cross, sürüş deneyimini daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Yol tutuşu ve sürüş dinamikleri ile olumlu değerlendirmeler alan bu kompakt SUV, B-SUV segmentindeki rekabetçi yapısını sürdürüyor.

Şimdi gelin, bu harika otomobilin güncel fiyatlarına birlikte göz atalım:

1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: ₺1,113,300.00

1.0 TSI 110 PS DSG Life

Fiyatı: ₺1,272,700.00

1.0 TSI 110 PS DSG Style

Fiyatı: ₺1,382,300.00