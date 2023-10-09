Türkiye'nin En Uygun Fiyatlı SUV Modelleri Belli Oldu! İşte Fiyatları

Türkiye'de otomobil almayı düşünenler için müjdeli bir haber var. Otomobil fiyatlarının yüksek seyrettiği dönemlerden sonra, Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemeleri ve otomobil üreticilerinin kampanyalarıyla fiyatlar normale dönmeye başladı. Özellikle SUV modelleri, geniş iç hacimleri ve fonksiyonellikleriyle tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. İşte Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı SUV modelleri ve güncel fiyatları:

1. Fiat Egea Cross - En Uygun Fiyatlı SUV

Fiat Egea ailesinin SUV versiyonu olan Fiat Egea Cross, en uygun fiyatlı SUV modelleri arasında birinci sırada yer alıyor. Ekim 2023 itibarıyla güncel fiyatları şu şekildedir:

1.4 Fire 95 HP Street: 825.900 TL

1.3 MJet 95 HP Street: 970.900 TL

1.6 MJet 130 HP DCT Street: 1.094.900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Street: 1.226.900 TL

2. Hyundai Bayon - İkinci Sırada

Hyundai Bayon, birçok farklı donanım seçeneği sunmasıyla ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de satış yapan en uygun fiyatlı ikinci SUV modeli olarak öne çıkıyor. Ekim 2023 Hyundai Bayon SUV modelleri ve fiyatları şu şekildedir:

1.4 MPI 100 PS Jump: 915.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik: 950.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style: 1.005.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite: 1.050.000 TL

T-GDI 100 PS Style: 1.045.000 TL

3. Dacia Duster - Üçüncü Sırada

Dacia Duster, Türkiye'de çok satan ve uygun fiyatıyla bilinen bir SUV modelidir. Ekim 2023 Dacia Duster SUV modelleri ve fiyatları şu şekildedir:

Essential TCe 90 bg: 985.000 TL

Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL

Expression ECO-G 100 bg: 1.043.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.400 TL

Otomobil almayı düşünenler için bu uygun fiyatlı SUV modelleri, hem bütçe dostu hem de fonksiyonel seçenekler sunmaktadır. Ancak fiyatlar, marka ve model seçeneklerine göre değişebilir, bu nedenle güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir. SUV modelleri, geniş iç hacimleri ve şehir içi-şehir dışı kullanım konforlarıyla dikkat çekmektedir. Otomobil alacaklar için bu modeller cazip seçenekler sunabilir.