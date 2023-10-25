Türkiye'deki En Uygun Otomobil Hangisi? Hangi Otomobil Hem Ekonomik Hem de Fonksiyonel? İşte Yanıtı!

Son zamanlarda araç fiyatlarında gözle görülür artışlar yaşanmasına rağmen, bazı otomobil modelleri hala uygun fiyat etiketleriyle tüketicilere sunulmaktadır. Türkiye pazarında en ucuz araç olarak bilinen Fiat Fiorino, hem özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekmektedir.

Fiat Fiorino: Uygun Fiyatlı ve Fonksiyonel

Fiat Fiorino, Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olma özelliğini korumaktadır. Özellikle yeni kampanya fiyatları ile tüketicilerin gözdesi haline gelmiştir. Bütçe dostu bir otomobil arayışında olanlar için Fiat Fiorino, 563.900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilmektedir.

Fiat Fiorino'nun Teknik Özellikleri

Fiat Fiorino, aileler ve ticaretle uğraşanlar için ideal bir seçenektir. 650 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi sunar. Aracın 1.52 metreküplük iç hacmi, arka kapıları ve kayar yan kapıları ile kullanıcılarına büyük bir erişim kolaylığı sağlar. Şehir içi trafiğinde kompakt boyutları sayesinde rahatça hareket edebilir. Park etme sorunlarına son veren bu otomobil, manevra kabiliyeti ile öne çıkar.

Fiat Fiorino Modelleri ve Fiyatları

1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin: 563.900 TL

563.900 TL 1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG: 580.900 TL

580.900 TL 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel: 640.900 TL

640.900 TL 1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin: 578.900 TL

578.900 TL 1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG: 595.900 TL

595.900 TL 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel: 655.900 TL

655.900 TL 1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin: 603.900 TL

603.900 TL 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel: 680.900 TL

680.900 TL 1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin/LPG: 620.900 TL

620.900 TL 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 100. Yıl Özel Serisi Manuel Dizel: 705.900 TL

Fiat Fiorino, uygun fiyatlı bir otomobil arayışında olanların tercihi olmaya devam ediyor. Hem ekonomik hem de fonksiyonel özellikleriyle dikkat çeken bu model, Türkiye pazarında uzun yıllar boyunca popülerliğini koruyacağa benziyor.