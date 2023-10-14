Türkiye'de İkinci El Araç Alıcılarına Müjde! İkinci El Araç Almanın Tam Zamanı Geldi!

İkinci el araç piyasası, VavaCars'ın Eylül ayı VavaAI fiyat endeksi ile aydınlandı. Endeks, son iki yılda artan fiyat trendinin Eylül ayında durduğunu gösteriyor.Özellikle A ve D segmentlerinde yaşanan bu düşüş, dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İkinci El Araç Fiyatlarında Yeni Bir Dönem

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli'ye göre, son iki yılda sürekli yükselen fiyatlar, Eylül ayında ilk kez düşüşe geçti. Özellikle A ve D segmentlerinde yaşanan bu düşüş, dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Gözelekli, "Online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen gerçek piyasalardaki ikinci el araç fiyatları son bir ayda ortalama yüzde 8 geriledi. Düşen fiyatlar ile birlikte, ikinci el araç alımları avantajlı hale geldi" açıklamasını yaptı.

Trendin Ardındaki Sebep

Son iki yıldır artan ikinci el araç fiyatları, son dönemdeki durağanlık döneminin ardından düşüşe geçti. Türkiye'nin lider ikinci el araç platformu VavaCars, bu değişen fiyat trendine açıklık getirmek amacıyla "VavaAI Fiyat Endeksi"ni her ay düzenli olarak yayınlıyor.

VavaCars'ın bu endeksi, Türkiye'nin en gelişmiş fiyatlandırma ve satış algoritmalarından biriyle oluşturuluyor. Kamuya açık veriler ile kendi verilerini birleştirerek analiz eden VavaCars, Eylül ayında ikinci el araç fiyatlarının bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 gerilediğini tespit etti. Online ilan sitelerindeki yüksek fiyatlara rağmen bu düşüş, gerçek piyasalarda hissedildi.

Avantajlı Alım Fırsatları

VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, fiyatların düşmesiyle birlikte ikinci el araç alımının avantajlı hale geldiğine dikkat çekiyor. Gözelekli, "Fiyatlar uzun bir aradan sonra ilk kez geriledi. Sıfır araç fiyatlarındaki yüksek artışın etkisiyle ihtiyacını karşılamak isteyen kullanıcılar, ikinci el otomobile yüksek bir talep gösterdi. Gelinen noktada 2023'ün ilk yarısında yüksek fiyat artışları yaşandı. Takip eden süreçte Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler ve piyasaların durgunlaşmasıyla birlikte Eylül ayında uzun bir aradan sonra ikinci elde fiyatlar ilk kez düşüş gösterdi. Rakamlara göre, ikinci el araç fiyatları Eylül ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 8 oranında geriledi. En çok fiyat düşüşü sırasıyla önce A, ardından D segmentlerinde gözlemlendi" şeklinde konuştu.

Gerçek ve Online Fiyat Farkı

Fiyat düşüşünün ardındaki nedenlere dair VavaCars'ın analizi, online platformlarda gösterilen fiyatlar ile gerçek piyasa fiyatları arasındaki farklara dikkat çekiyor. Gözelekli, "Araştırmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, online ilan sitelerindeki yüksek liste fiyatlarına rağmen reel piyasalarda ortaya çıkan yüzde 8'lik bir düşüş, gerçek verileri barındırıyor. Bu da ikinci el araç alım-satım sürecinde doğru bilgiye ulaşmanın önemini ortaya koyuyor. Bu bilgiler ışığında, ikinci el araç piyasasındaki değişimleri yakından takip etmeye ve doğru değerlendirmelere dayalı bilgiler paylaşamaya devam edeceğiz" şeklinde konuşarak, ikinci el araç alıcılarını bilinçlendirmenin önemine vurgu yapıyor.