Toyota'nın Yeni Modeli Corolla Cross Dip Fiyatı Gördü! Tasarımı ve Özellikleri Büyük Dikkat Çekti

Toyota'nın efsanevi modeli Corolla, adını SUV segmentine taşıyarak büyük bir başarı elde ediyor. Corolla ismi, uzun yıllardır sedan dünyasında tanınırken, C-SUV segmentine giriş yapan yeni modeli Corolla Cross ile çok daha geniş bir müşteri kitlesine seslenmeyi amaçlıyor. Corolla Cross, hem tasarımı hem de özellikleri ile segmentinde yeni bir soluk getiriyor.

Corolla Cross'un Çarpıcı Tasarımı

Corolla Cross'un tasarımı, dikkat çekici özelliklere sahip. Dinamik hatlar ve modern detaylar, bu otomobile zarif ve çekici bir görünüm kazandırıyor. Özellikle geniş ön ızgara ve LED farlar, Corolla Cross'a karakteristik bir görünüm sunuyor.

İç Mekan Konforu

İç mekan da aynı özenle tasarlanmış. Kaliteli malzemeler ve ergonomik düzenlemeler, sürücü ve yolcular için konforlu bir deneyim sunuyor. Geniş iç mekan, yolculara ferah bir his verirken, yüksek kaliteli dokunuşlar ve modern teknoloji özellikleri de unutulmamış.

Güçlü Performans ve Yakıt Ekonomisi

Corolla Cross, 1.8 litrelik hibrit motoru ile güçlü bir performans sunuyor. Bu motor, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda etkileyici bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Otomatik şanzımanı ise sürücülere vites değiştirme zahmetinden kurtarıyor.

Geniş Bagaj Hacmi

Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Corolla Cross, 525 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Bu, tatil yaparken veya günlük alışverişlerde oldukça kullanışlı bir özellik sunuyor. Ayrıca arka koltukların katlanabilir olmasıyla daha fazla yükleme alanı elde edebilirsiniz.

Fiyatlandırma

Şimdi en merak edilen konuya gelelim: fiyatlar!

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.658.300 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.707.400 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.828.200 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.960.800 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 1.988.600 TL

Toyota Corolla Cross, şık tasarımı, konforlu iç mekanı, güçlü performansı ve geniş bagaj hacmi ile dikkat çekiyor. Ayrıca farklı fiyat seçenekleri ile farklı müşteri ihtiyaçlarına hitap ediyor. Corolla Cross, SUV segmentinde Toyota'nın varlığını daha da güçlendirecek gibi görünüyor.