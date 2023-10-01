Toyota'dan Şok Kampanya! Toyota Corolla Sedan'da 180.000 TL İndirim Var

Toyota, araç hayranlarına ve yeni bir otomobil almayı planlayanlara yönelik Ekim ayında sürecek olan cazip bir kampanya ile karşımıza çıkıyor.

Toyota'dan 0 Faiz ve Nakit İndirim Fırsatı

Corolla Sedan ve Diğer Modeller

Toyota, Ekim ayı boyunca Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve Toyota C-HR gibi popüler modellerinde yüzde 0 faizli kredi avantajı ya da cazip nakit indirimler sunuyor. Özellikle Corolla Sedan modeli, 180 bin TL'ye varan özel indirimleriyle 1 milyon 2 bin 800 TL başlangıç fiyatına sahip. Fakat bu indirimden faydalanmak istemeyen müşterilere ise 250 bin TL'ye 12 ay vadeyle yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Hybrid ve Diğer Modellerde Avantajlar

Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux

Toyota'nın hibrit ve diğer seçkin modellerinde de 250 bin TL ana para ile 12 aylık faizsiz kredi imkanı bulunmaktadır. Bu fırsatlarla, Toyota sıfır kilometre bir araca sahip olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.

Toyota C-HR: Göz Alıcı Tasarım ve Özel Fırsatlar

Ekim Ayının Özel Modeli

Toyota'nın SUV kategorisinde yer alan ve göz alıcı tasarımı ile ön plana çıkan modeli Toyota C-HR, Ekim ayı içerisinde 120 bin TL'ye varan nakit indirim avantajıyla 1 milyon 467 bin 400 TL'den başlangıç fiyatına sahip. Bu modelde de, eğer indirim kampanyasını değil de kredi seçeneğini tercih edenler, 250 bin TL ana para ile 12 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından faydalanabilecekler.