Toyota'dan Ekim ayına özel şok indirim! Corolla'da 180 bine varan indirim!

Japon otomobil firması Toyota, Ekim ayında otomobil hayranlarını sevindirecek bir kampanyayı başlatıyor. Bu özel kampanya kapsamında Toyota'nın popüler modeli Corolla'da 180 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunulacak.

Toyota'dan Ekim ayına özel şok indirim!

Japon otomobil firması Toyota, otomobil hayranlarına yönelik Ekim ayında sürecek olan cazip bir kampanyaya hazırlanıyor. Toyota Corolla Sedan, Hilux, Yaris Cross, Corolla Cross ve Hybrid modellerine yüzde 0 faiz avantajı sunuyor. Toyota ayrıca nakit indirim imkanı da tanıyor.

Corolla'da 180 bine varan indirim!

Ekim ayı boyunca Toyota özellikle Corolla Sedan modelinde çok cazip fiyatlar sunuyor. Toyota Corolla Sedan modelinde 180 bin TL'ye varan özel indirim uygulayacak. Böylece Corolla Sedan’nın 1 milyon 2 bin 800 TL başlangıç fiyatı olacak. Bu indirimlerden faydalanmak istemeyen müşterilere ise 250 bin TL'ye 12 ay vadeyle yüzde 0 faizli kredi seçeneği tanınıyor.

Toyota'nın hibrit ve diğer seçkin modellerinde de 250 bin TL ana para ile 12 aylık faizsiz kredi imkanı bulunmaktadır. Bu fırsatlarla, Toyota sıfır kilometre bir araca sahip olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor. Toyota ayrıca Yaris Cross, Corolla Cross Hybrid ve Hilux modellerinde sunduğu kolaylıklarda da dikkat çekti. Toyota bu modellerde de 250 bin TL'ye 12 ay boyunca faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Bu sayede sıfır kilometre otomobile ulaşmak kolaylaşıyor.