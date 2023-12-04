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Toyota Türkiye'ye Özel O Modellerine Yüzde 40 İndirim Yaptı! İşte Detaylar...

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Toyota Türkiye'ye Özel O Modellerine Yüzde 40 İndirim Yaptı! İşte Detaylar...
Türkiye'de ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araçlarda devlet destekli büyük indirim! Engelli vatandaşlar yüzde 40'a varan avantajla otomobil sahibi olabilir. Aralık ayı fiyatları ve sınırlı süreli kampanyalarla ilgili detaylı bilgiler için hemen inceleyin. Fırsatları kaçırmayın, hayalinizdeki araca şimdi daha uygun fiyatla sahip olun.

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil piyasasında devlet tarafından verilen ÖTV muafiyeti hakkı, araç fiyatlarını önemli ölçüde düşürebiliyor. Aralık ayında güncellenen ÖTV muafiyeti fiyatları, bu avantaja sahip olanlar için heyecan verici bir alım fırsatı sunuyor.

YÜZDE 40 İNDİRİM FIRSATI!

ÖTV muafiyeti, devletin sunduğu önemli bir imkan olarak öne çıkıyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak herkes için mümkün değil. Engelli vatandaşlar, engel oranları yüzde 90 ve üzerinde ise sıfır kilometre otomobil alımlarında belirli kurallar çerçevesinde ÖTV ödemesi yapmıyorlar. Bu durum, sıfır kilometre otomobil fiyatlarını yaklaşık yüzde 40 oranında düşürebilmelerini sağlıyor.

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LİMİT ARTIYOR, SON AY!

ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınacak otomobiller için belirlenen bir fiyat limiti bulunmaktadır. ÖTV dahil fiyatı 1.004.000 TL'ye kadar olan otomobillerde geçerli olan muafiyet limiti, 1 Ocak itibarıyla 1,6 Milyon TL'nin üzerine çıkacaktır.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLARIN ARALIK AYI FİYAT LİSTESİ

Aşağıda, ÖTV muafiyetiyle satın alınabilen sıfır kilometre araçlara dair Aralık ayı fiyatlarını bulabilirsiniz:

  • Hyundai Bayon:

    • Liste Fiyatı: 995.000 TL
    • ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 553.000 TL
    • İndirim Oranı: %44

  • Skoda Fabia:

    • Yıl Sonu Fiyatı: 939.900 TL
    • ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 522.000 TL
    • İndirim Oranı: %45

  • Seat Arona:

    • Liste Fiyatı: 923.000 TL
    • ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 513.000 TL
    • İndirim Oranı: %44

  • Kia Stonic:

    • Aralık Ayı Fiyatı: 965.000 TL
    • ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 536.000 TL
    • İndirim Oranı: %44

  • Toyota Corolla:

    • Kampanyalı İndirimle Fiyat: 1.002.800 TL
    • ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 557.000 TL
    • İndirim Oranı: %44

  • Toyota Yaris:

    • Aralık Ayı Fiyatı: 997.000 TL
    • ÖTV Muafiyetli Fiyatı: 554.000 TL
    • İndirim Oranı: %44

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Bu fiyatlar, ÖTV muafiyeti hakkına sahip olanlar için geçerli olup, sıfır kilometre araç alımlarında önemli bir tasarruf sağlamaktadır. ÖTV muafiyetiyle ilgili detaylı bilgiler ve avantajlardan yararlanma şartları için resmi kaynaklara başvurmanızı öneririz. Unutmayın, bu indirim fırsatı sınırlı bir süre için geçerli olacaktır, bu nedenle son ayı kaçırmamanız önemlidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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