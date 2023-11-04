Toyota Sakarya'da Hibrit Teknolojisinde Devrim Yaratıyor! Sakarya’dan Avrupa’ya Yeni Hibrit Dalgası: Toyota C-HR ile Tanışın!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya'daki üretim merkezinde otomobil endüstrisinde çığır açan yeniliklere imza atarak, Türkiye'yi hibrit teknolojinin üretim üssü olarak konumlandırıyor. Avrupa'da ilk kez şarj edilebilir araç ve batarya imalatı gerçekleştiren bu fabrika, yeni nesil Toyota C-HR modeliyle de piyasaya iddialı bir giriş yapıyor.

Hibrit Teknolojide Yeni Bir Sayfa: Toyota C-HR

Yaklaşık 308 milyon Euro ek yatırımla hayata geçirilen ve toplam yatırımı 2,5 milyar Euro'ya ulaşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, sürdürülebilirlik ve yüksek performansı bir araya getiren C-HR ile otomobil piyasasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Bu yeni model, C-SUV segmentinde Toyota'nın yenilikçi tasarım anlayışını vurgularken, aynı zamanda Hibrit ve Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Sakarya'dan Dünyaya: Elektrifikasyon Dönüşüm Merkezi

Toyota'nın Sakarya'daki tesisi, 75 bin adetlik yıllık kapasiteye sahip yeni batarya üretim hattı ile Avrupa operasyonlarında bir dönüşüm merkezine dönüşmekte. Son teknoloji ile donatılmış bu hattın ürettiği bataryalar, yeni C-HR modeline can vermekle kalmıyor, Avrupa'daki diğer Toyota fabrikalarına da örnek teşkil ediyor.

Çevreci Üretim ve Sıfır Karbon Hedefi

Yeni boya tesisi ve gelişmiş üretim yöntemleriyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevre dostu bir üretim anlayışını benimseyerek Toyota'nın 2030 ve 2040 yıllarındaki karbon nötr ve karbon sıfır hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Yeni nesil Toyota C-HR, 66 km'lik batarya menzili ve düşük CO2 emisyon değerleriyle çevreci özelliklerini ön plana çıkarıyor.

Yenilikçi ve Kullanıcı Odaklı Tasarım

Toyota, yeni C-HR modeliyle kullanıcı dostu dijital uygulamalar ve yüksek performans sunan iç tasarımıyla müşteri beklentilerini merkeze alıyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını artırarak ve araç içi tasarımda hayvansal deri kullanımını minimuma indirerek çevreye olan duyarlılığını gösteriyor.

Toyota'nın Global Vizyonu ve Sakarya'nın Yeri

Toyota'nın global "Herkes için Mobilite, Herkes için Mutluluk" vizyonu doğrultusunda, Sakarya'daki fabrika tam anlamıyla entegre bir üretim gücü sergiliyor. Avrupa pazarlarına yönelik tasarlanan C-HR, geniş bir müşteri kitlesine hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin otomotiv alanındaki stratejik konumunu da güçlendiriyor.

Yerel ve Küresel Başarıların Adresi: Toyota

TMMT Genel Müdür ve CEO'su Erdoğan Şahin ve Toyota Motor Avrupa Başkanı Yoshihiro Nakata'nın vurguladığı gibi, yeni Toyota C-HR'ın üretimi, Türkiye'nin yüksek kaliteli üretim kabiliyetini ve Toyota'nın yereldeki başarısını uluslararası arenaya taşıyor. Sakarya fabrikasının bu başarısı, Toyota'nın sadece bir otomobil üreticisi olmadığını, aynı zamanda bir yaşam tarzı sunucu olduğunu kanıtlıyor.