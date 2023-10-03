Toyota Düğmeye Bastı! Toyota Bu Modelinde TAM 182 BİN TL İNDİRİM YAPTI..

Otomobil Piyasasında Büyük İndirimler ve Faizsiz Kredi Fırsatı

Türkiye otomobil endüstrisi, son dönemde satış rakamlarını artırmak ve müşterilere çeşitli avantajlar sunmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalardan biri de Toyota'dan geldi. Toyota, Corolla modeli için müşterilerine özel büyük bir kampanya başlattı. İşte kampanyanın detayları:

Corolla Ekim Ayı Fiyatları

Toyota, Corolla modeli için Ekim ayında özel fiyatlar sunuyor. İşte bu fiyatlar:

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 1.182.800 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1.299.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.378.550 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.461.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.580.000 TL

250.000 TL Faizsiz Kredi Desteği

Toyota Corolla için müşterilere özel bir kredi desteği sunuluyor. Bu teklif kapsamında, müşterilere 12 ay vadeli ve faizsiz olarak 250.000 TL kredi desteği sağlanacak. Bu sayede müşteriler, avantajlı bir şekilde sıfır kilometre Toyota Corolla sahibi olabilecekler.

180.000 TL İndirim

Toyota'nın kampanyasının en çekici yanı, kredi desteği olmadan sunulan kampanyalı fiyatlar. Kredi desteği almayı tercih etmeyen müşterilere, Toyota Corolla'nın fiyatlarında 180.000 TL indirim yapılıyor. İşte bu kampanya kapsamında araçların fiyatları:

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S: 1.002.800 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: 1.149.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.228.550 TL

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.311.900 TL

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.430.000 TL

Seçenekler Arasında Tercih

Müşteriler, kredi desteğini tercih edebilecekleri gibi fiyat indirimlerinden de yararlanabilecekler. Ancak her iki kampanya aynı anda kullanılamaz. Bu kampanya, sınırlı sayıda araç için geçerli olup stoklar tükenmeden araç alımlarının yapılması gerekiyor.

Otomobil alıcıları için bu dönem, avantajlı fırsatları kaçırmamak adına önemli bir fırsat olarak görünüyor. Toyota'nın bu özel kampanyası, Corolla hayranları için harika bir fırsat sunuyor. Müşteriler, kampanyaları ve teklifleri dikkatle inceleyerek kendileri için en uygun seçeneği belirlemelidirler. Toyota'nın bu kampanyası, otomobil almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Otomobil Satışlarında Kampanyaların Önemi

Türkiye'de otomobil satışları, birçok faktörün etkisi altında değişkenlik gösterir. Otomobil firmaları, satışlarını artırmak ve rekabet ortamında avantaj sağlamak için çeşitli kampanyalar düzenler. Bu kampanyalar, otomobil almak isteyen müşteriler için önemli fırsatlar sunabilir ve alıcıların kararını hızlandırabilir. Toyota'nın Corolla için sunduğu bu özel teklifler, otomobil alıcıları için büyük bir çekicilik oluşturuyor. Faizsiz kredi desteği ve fiyat indirimleri, müşterilere farklı avantajlar sunar ve kişisel tercihlere göre değerlendirilebilir. Toyota Corolla, bu kampanya ile daha erişilebilir hale geliyor ve sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya ile ilgilenenler, Toyota bayileri ile iletişime geçerek daha fazla bilgi alabilirler.