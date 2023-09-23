Toyota Corolla ve Fiat Egea İndirim Yaptı! İşte Güncel Araba Fiyat Listesi..

Araba sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber geldi! Toyota ve Fiat, araç almak isteyenleri sevindirecek indirim kampanyalarıyla karşımızda. Son dönemde araba fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde, bu kampanyalar otomobil almak isteyenler için beklenen fırsatı sunuyor. İşte Toyota Corolla ve Fiat Egea arasındaki fiyat rekabetinin detayları.

Toyota'nın Cazip Kampanyası

Toyota, araç fiyatlarındaki artışa meydan okuyarak yeni bir kampanya başlattı. Özellikle Toyota Corolla modelleri, bu kampanya çerçevesinde son derece çekici fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyanın öne çıkan modeli, Toyota Corolla 1.5 Vision.

Toyota Corolla 1.5 Vision modeli, şaşırtıcı bir fiyat etiketiyle müşterilere sunuluyor: 1 milyon 133 bin 550 TL.

Fiat Egea'nın Fırsatları

Fiat Egea, uygun fiyatlarıyla dikkat çeken bir diğer seçenek. Kampanya dahilinde Fiat Egea Sedan Easy donanımıyla 1 milyon 144 bin 900 TL'den satılıyor.

İşte Fiat Egea'nın farklı motor seçenekleri ve fiyatları:

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 729 bin 900 TL

Fiat Egea 1.3 M Jet 95 HP Manuel Dizel: 983 bin 900 TL

Fiat Egea 1.6 M Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel: 1 milyon 3 bin 900 TL

Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli Benzinli: 1 milyon 144 bin 900 TL

Karar Verme Zamanı

Araba almak isteyenler için Toyota ve Fiat'ın bu kampanyaları büyük bir fırsat sunuyor. Hem bütçenizi zorlamadan araç sahibi olma imkanı hem de güvenilir markaların kalitesiyle buluşma fırsatını kaçırmayın. Toyota Corolla ve Fiat Egea, farklı donanım seçenekleriyle her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Karar verme zamanı geldi, yeni bir otomobile sahip olma hayalinizi bu kampanyalarla gerçekleştirin!