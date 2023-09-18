Toyota Corolla Fiyatı Yüzde 15 Düştü! Ankara ve İstanbul Bayileri Doldu Taştı..

Toyota Corolla, uzun yıllardır C Sedan segmentinin lideri olarak öne çıkmış ve kullanıcıların gönlünde taht kurmuş bir otomobil. Kalitesi, dayanıklılığı, ve ekonomik kullanımı ile tanınan Corolla, şimdi daha cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Mükemmel Fiyat-Performans Dengesi:

Toyota Corolla, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Ülkemizde 1.133.550 TL'den başlayan fiyatlarla satılan Corolla, bu fiyat aralığında sunduğu özelliklerle öne çıkıyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve özenli işçilik, Corolla'yı daha lüks bir hissiyat sunan bir otomobil haline getiriyor. Hem ekonomik hem de güçlü motor seçenekleri sunması, her tür sürüş koşulunda tatmin edici bir performans sunuyor.

Geniş Donanım Yelpazesi:

Corolla, geniş bir donanım yelpazesi sunarak sürücülere çeşitli seçenekler sunuyor. Standart olarak sunulan 1.5 litrelik benzinli motor ve manuel şanzıman, güçlü ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak sunulan otomatik şanzıman seçeneği de mevcut. Corolla, güvenlik ve sürüş destek sistemleri açısından da zengin bir araçtır. Bu sayede sürücüler daha güvenli ve rahat bir sürüş deneyimi yaşayabilirler.

Geniş İç Mekan ve Pratiklik:

Corolla, aileler için ideal bir otomobil olma özelliği taşır. Geniş iç mekanı ve ferah tasarımı, uzun yolculuklarda bile konforlu bir sürüş sağlar. 471 litrelik geniş bagaj hacmi, tatil valizlerinden market alışverişine kadar birçok ihtiyaca cevap verir.

Klasik Bir Lider:

Toyota Corolla, yıllardır segmentinin klasik lideri olarak kabul edilir. Sadeliği, dayanıklılığı, ekonomik yakıt tüketimi ve düşük işletme maliyetleri ile her tür sürüş ihtiyacını karşılar.

Stoklar Elde Kalınca Fiyatlar Düştü!

Corolla'nın bu dönemdeki cazip fiyatları, stok fazlası nedeniyle ortaya çıktı. Toyota bayilerindeki fazla stoklar, tüketicilere büyük indirim fırsatları sunuyor. Corolla sahibi olmak isteyenler için bu, bir fırsatı işaret ediyor.

İşte Corolla'nın güncel fiyatları:

1.5 Vision: Fiyatı 1.133.550 TL

1.5 Vision Multidrive S: Fiyatı 1.182.800 TL

1.5 Dream Multidrive S: Fiyatı 1.299.000 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Fiyatı 1.378.550 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Fiyatı 1.461.900 TL

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Fiyatı 1.580.000 TL

Toyota Corolla'nın bu cazip fiyatları ile mükemmel bir fiyat-performans deneyimi elde edebilirsiniz. Ancak stoklar sınırlıdır, bu nedenle bu fırsatı kaçırmamanız önemlidir. Toyota kalitesine uygun bir fiyatla sahip olmak için şimdi harekete geçin ve size en uygun Corolla modelini seçin.