Toyota Corolla 2023 Ekim Kampanyasıyla Fiat Egea Fiyatına!

Toyota Corolla ve Fiat Egea Karşılaştırması

Otomobil tutkunlarının ilgi odağı olan Toyota Corolla, Fiat Egea fiyatları ile karşılaştırıldığında oldukça dikkat çekici bir seçenek sunuyor. Corolla'nın sportif tasarımı ve geniş özellik yelpazesi, pek çok farklı versiyonu ile müşterilere cazip bir seçenek sunuyor. Ekim ayındaki kampanya ile Fiat Egea Sedan Easy donanım fiyatları ile Toyota Corolla'nın fiyatları kıyaslandığında, Corolla'nın başlangıç versiyonunun Fiat Egea Easy donanım 2 otomobil versiyonundan daha düşük bir fiyata sahip olduğu görülüyor.

Toyota'nın 2023 Ekim Kampanyası

Toyota, 12 Ekim 2023 tarihinde güncel fiyat listesini yayınladı ve bu liste ile dikkatleri üzerine çekti. Kampanya kapsamında Toyota Corolla'nın başlangıç versiyonu, Fiat Egea Easy donanım 2 otomobil versiyonundan daha düşük bir fiyatla satışa sunuldu. Bu kampanya sayesinde Fiat Egea fiyatına Toyota Corolla sahibi olabilirsiniz. Kampanya, 2023 yılının en çılgın fırsatlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Fiat Egea ile Karşılaştırma

Fiat Egea, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Toyota Corolla'nın Fiat Egea fiyatına satışa sunulması, otomobil tutkunlarının dikkatini çekiyor. Kampanya, cazip ödeme koşulları ve indirimli fiyatlar ile dikkat çekiyor.

Güncel Fiyatlar

Toyota Corolla'nın 12 Ekim 2023 güncel fiyatları şu şekildedir:

1.5 dream versiyon Multidrive S. serisi: 1.149.000 TL (Kampanya Fiyatı)

1.5 dream X-Park Multidrive S. Serisi: 1.228.550 TL (Kampanya Fiyatı)

1.5 flame X-Pack Multidrive S.: 1.311.900 TL (Kampanya Fiyatı)

1.5 passion X-Pack Multidrive S.: 1.430.000 TL (Kampanya Fiyatı)

Fiat Egea'nın 12 Ekim 2023 güncel fiyatları ise şu şekildedir:

1.4 Fire 95 HP Easy benzinli: 752.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy dizel: 916.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy donanım dizel: 1.038.900 TL

1.5 T4 hibrit 130 HP AT Easy donanım elektrikli ve benzinli: 1.170.900 TL

Toyota Corolla'nın bu kampanyasıyla, otomobil tutkunlarına Fiat Egea fiyatına kusursuz bir seçenek sunuluyor. Detaylı bilgi ve başvuru için Toyota bayileri ile iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın, bu fırsatı kaçırmayın!