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Toyota C-HR Hybrid Yeni Görünümü ile Dikkatleri Üzerine Çekti! Fiyat ve Özellikleri Açıklandı

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Toyota C-HR Hybrid Yeni Görünümü ile Dikkatleri Üzerine Çekti! Fiyat ve Özellikleri Açıklandı
Toyota C-HR Hybrid, şık tasarımı, yüksek performansı ve çevre dostu özellikleriyle Türkiye'de otomobil tutkunlarına özel bir deneyim sunuyor.

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil pazarında şiddetli bir rekabet yaşanıyor ve bu rekabetin içinde parlayan markalardan biri Toyota. Toyota'nın C-HR Hybrid modeli, özellikleri ile dikkat çeken yüksek nitelikli bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Fiyat Listesi ve Seçenekler

Öncelikle, Toyota C-HR Hybrid için açıklanan fiyat listesine göz atalım:

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  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 1.587.400 TL
  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT: 1.734.000 TL
  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan): 1.755.300 TL
  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT: 1.845.550 TL
  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan): 1.867.100 TL
  • Toyota C-HR Hybrid 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL): 1.895.350 TL

Toyota C-HR Hybrid Özellikleri

Toyota C-HR Hybrid, Türkiye'de üretilen ve göz alıcı bir tasarıma sahip olan bir otomobildir. Yenilenmiş tasarımı ile dikkat çeken bu otomobil, güçlü ve sportif duruşu, özgür ruhu, benzersiz çizgileri ve dinamik yapısı ile öne çıkıyor. Süper Coupe SUV tasarımıyla, sıradışı bir görünüme sahip.

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Dış tasarımda dikkat çeken özelliklerden biri, kapı kollarının gövdeye gizlenmiş olmasıdır. Ayrıca, otomobilin dış tasarımı çift renkli olarak tasarlanmıştır. Tavan ve gövde renklerinin farklı olması, araca benzersiz bir hava katmaktadır. Perdesiz ve termal yalıtımlı panoramik cam tavan, iç mekanda aydınlık ve ferahlığı ön plana çıkarırken, araç içi sıcaklık her zaman ideal seviyede tutulur.

Toyota C-HR Hybrid'in iç tasarımı da oldukça etkileyici. Dijital ekranlar, çok renkli ambiyans aydınlatmalar ve kusursuz bir ses sistemi bulunmaktadır. Özellikle kişiselleştirilebilir gösterge ekranı, kullanıcılara özel imkanlar sunar. Koltuk yüksekliği ve aydınlatma, kişiselleştirildiğinde otomatik olarak ayarlanır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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