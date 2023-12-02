TOGG'un Yeni Fiyat Listesi Şaşırttı: TOGG'da Sürpriz Fiyat Değişimi: Yeni Rakamlar Açıklandı!

Türkiye'nin yerli otomobil girişimi olan TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), son zamanlarda yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda araç fiyatlarında önemli bir artışa gitti.

TOGG Araç Fiyatlarındaki Artış Oranları

TOGG'un T10X V1 RWD Standart Menzil modeli, %16,5'lik bir artışla 1 milyon 227 bin 500 TL'den 1 milyon 430 bin TL'ye yükselmiştir. Bu artış, piyasadaki dalgalanmaları ve TOGG markasının otomobil sektöründeki konumunu gözler önüne sermektedir.

Diğer bir model olan T10X V2 RWD Standart Menzil, %16,6 oranında bir fiyat artışıyla 1 milyon 329 bin 500 TL'den 1 milyon 550 bin TL'ye çıkmıştır. Bu değişim, otomobil sektöründeki genel fiyat trendlerini ve TOGG markasının kalite odaklı yaklaşımını yansıtmaktadır.

Üst segment modellerden biri olan T10X V2 RWD Uzun Menzil'in fiyatı ise %16,4 artarak 1 milyon 563 bin 500 TL'den 1 milyon 820 bin TL'ye yükselmiştir. Bu modelin fiyatındaki artış, hem teknolojik özelliklerinin hem de kullanım avantajlarının bir yansıması olarak görülebilir.

TOGG Fiyat Artışlarının Sebepleri

TOGG'un fiyat artışları, özellikle 5 Temmuz ve 10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen yüzde 27'lik ilk zam ve KDV oranlarının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkması gibi etkenlerle ilişkilendirilmektedir. Bu durum, TOGG'un sektördeki rekabetçi yapısını ve ekonomik dalgalanmalara karşı stratejik hamlelerini göstermektedir.

TOGG Fiyat Listesi